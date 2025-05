Chiorazzo (BCC): “Definanziati dal PNRR i tratti ferroviari per la Basilicata.” Pepe: “Falso”.

Angelo Chiorazzo, Vicepresidente del Consiglio Regionale della Basilicata, con una nota informa che questa mattina ha depositato un’interrogazione urgente rivolta al Presidente Vito Bardi per chiedere conto del definanziamento dei tratti Grassano–Bernalda e Battipaglia–Romagnano, inseriti rispettivamente nelle linee Taranto-Battipaglia e Salerno-Reggio Calabria. A stretto giro la risposta dell’assessore alle infrastrutture, Pasquale Pepe, che replica “Nessun definanziamento. A seguire le due note. “È semplicemente inaccettabile che due interventi strategici per la modernizzazione e la velocizzazione delle tratte ferroviarie lucane vengano cancellati dal PNRR nel silenzio assordante della Regione“. Scrive Chiorazzo che aggiunge “Parliamo di collegamenti che riguardano direttamente il potenziamento dell’accessibilità ferroviaria della Basilicata, già gravemente penalizzata da ritardi cronici, infrastrutture obsolete e isolamento dai grandi assi di comunicazione nazionale. Ora scopriamo che proprio questi progetti vengono rimossi dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, mentre la Giunta regionale si limita a osservare senza intervenire. Nell’interrogazione si chiede di conoscere anche quali altri progetti, a regia nazionale o regionale, siano stati oggetto di definanziamento e con quali motivazioni, facendo riferimento ai dati della recente Relazione regionale sullo stato di attuazione del PNRR che segnala, tra l’altro, cali significativi nelle risorse assegnate alla Direzione Infrastrutture e Mobilità.” “ Il governo regionale – conclude Chiorazzo – rivendichi con forza il diritto della Basilicata ad avere infrastrutture degne di questo nome oppure si assuma la responsabilità politica di essere rimasto a guardare mentre il governo Meloni taglia le opere decisive per il nostro futuro. In aula chiederemo risposte chiare e impegni immediati. I lucani hanno già pagato abbastanza in termini di ritardi, disagi e promesse mancate”.

Ferrovie, Pepe: “Nessun definanziamento”

“È assolutamente privo di fondamento il contenuto del comunicato stampa del consigliere regionale Chiorazzo secondo cui due tratti che interessano il territorio lucano della ferrovia Battipaglia-Potenza-Taranto sarebbero stati definanziati”. Lo dichiara il vicepresidente e assessore alle Infrastrutture della Regione Basilicata, Pasquale Pepe che spiega “Occorre precisare che i due interventi dei quali si parla (il lotto Grassano-Bernalda con standard dell’alta velocità sulla linea Battipaglia-Potenza-Taranto e il lotto di interesse lucano Battipaglia-Romagnano sulla linea alta velocità Salerno-Reggio Calabria, che si interconnette alla prima), sono già contrattualizzati da Rete Ferroviaria Italiana per un investimento complessivo che supera i 410 milioni di euro e i cui lavori sono stati già avviati”. “Prima di gridare allo schiaffo alla Basilicata – continua Pepe – il consigliere Chiorazzo avrebbe fatto bene a informarsi adeguatamente. Le due tratte ferroviarie, lo ribadisco, sono fermamente mantenute nel Pnrr, senza alcun definanziamento. Non si rende un buon servizio al popolo e alle istituzioni se si fanno annunci roboanti, privi di fondamento, tanto più se alla vigilia di importanti elezioni amministrative, come quelle che si terranno a Matera. E questo lo sostengo con il convinto e profondo rispetto per le prerogative dei consiglieri regionali. Noi continuiamo a lavorare sodo, con fiducia ed entusiasmo, per infrastrutturare al meglio la nostra Regione. Il pessimismo lo lasciamo agli altri”. “Le grandi opere infrastrutturali, come queste, ricevono stanziamenti – conclude Pepe – attraverso diversi canali finanziari, tra i quali il Pnrr, per costituire un pacchetto economico commisurato alla tipologia ed alla tempistica prevista per la realizzazione di un’opera. Qui i finanziamenti ci sono e gli interventi saranno realizzati”.

A seguire un nuovo intervento di Chiorazzo (Basilicata Casa Comune) in risposta a Pepe. “Per fare un buon servizio alla Basilicata l’assessore Pepe farebbe bene a verificare puntualmente i rischi per la Basilicata e non ad affrettarsi a smentirli perché prossimo a un appuntamento elettorale. Se nessuno – Pepe, ma soprattutto il Governo – ha smentito le notizie di stampa che danno conto del programma di revisione tecnica del PNRR che riprogramma questi fondi togliendoli alle due tratte ferroviarie della Basilicata, Pepe farebbe bene ad alzare la guardia e chiedere informazioni e garanzie a Roma. Perché nella migliore delle ipotesi questo significa il mancato rispetto di cronoprogrammi compatibili con PNRR e, quindi, un prolungamento sine die di quei lavori finanziandoli di volta in volta con fondi nazionali ed europei. Del resto i lucani purtroppo ben sanno che, nei decenni scorsi, anche la tratta ferroviaria Ferrandina Matera non è stata mai formalmente abbandonata ma periodicamente definanziata in attesa della ricerca d’altre fonti di finanziamento. E il risultato, a 40 anni dall’avvio dell’opera nel 1986, è sotto gli occhi di tutti. Non vorremmo che la storia si ripeta e per questo aspettiamo una risposta puntuale dall’assessore all’interrogazione che abbiamo presentato per la quale non ci accontenteremo del frettoloso “tutt’apposto” a mezzo velina. Perché sarebbe un déjà-vu di quanto già accaduto in occasione della campagna elettorale regionale, quando, a fronte della nostra denuncia di un buco finanziario in sanità che si intendeva coprire deviando i fondi delle compensazioni estrattive destinati alla creazione di lavoro, arrivò la stessa smentita in tempi record a mezzo stampa salvo, nei mesi successivi, dover ammettere che era tutto vero e che anzi la passività era ancora più grave.”