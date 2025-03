Chiorazzo (BaCC): “in politica la coerenza sia una virtù da custodire e difendere”

“Quanto accaduto oggi in Consiglio regionale, con l’apertura della crisi politica nella maggioranza da parte del capogruppo di Fratelli d’Italia, Michela Napoli, conferma ciò che era già evidente a tutti: il centrodestra lucano non è mai stato una vera coalizione politica, ma solo un cartello elettorale nato con l’unico obiettivo di vincere le scorse elezioni regionali. Ora che quel traguardo è stato raggiunto, la stessa eterogeneità che li ha uniti per convenienza li sta inevitabilmente portando alla disgregazione.” Così Angelo Chiorazzo, Vice Presidente del Consiglio regionale e Presidente di Basilicata Casa Comune, commenta la crisi aperta ieri durante i lavori del Consiglio regionale dal Capogruppo di Fratelli d’Italia, Michele Napoli, e aggiunge: “Non c’era e non c’è un collante politico o valoriale tra le forze che compongono questa maggioranza, e infatti, non appena raggiunto l’obiettivo del governo, ognuno si sente libero di ridefinire le proprie geometrie politiche senza alcun vincolo. È la dimostrazione che il centrodestra lucano, ma anche quello nazionale, è sempre più attraversato da divisioni e tensioni interne, frutto della mancanza di una visione comune e di un progetto condiviso per il futuro della Basilicata”. Proprio per queste ragioni, prosegue Chiorazzo, “come Basilicata Casa Comune siamo fortemente impegnati a consolidare il perimetro della nostra coalizione, con lo stesso spirito unitario che ha caratterizzato il centrosinistra alle scorse elezioni regionali. E vogliamo riproporre quello stesso modello anche a Matera, evitando operazioni politiche dettate solo da opportunismi personali, che nulla hanno a che fare con la coerenza e la chiarezza di un percorso politico fondato su valori e progettualità condivise”. “In queste ore – conclude – saremo ancora più determinati nel costruire insieme ai partiti del centrosinistra un’offerta politica ed elettorale seria e adeguata per Matera, perché siamo convinti che in politica la coerenza sia una virtù da custodire e difendere.”

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.