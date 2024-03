Chiorazzo annuncia chè è Domenico Lacerenza il candidato

“Il dialogo di questi giorni ci ha portati al risultato.” Ad annunciarlo è Angelo Chiorazzo con una nota in cui dice che “Il lavoro condotto con la segretaria Elly Schlein e il presidente Conte è stato unito in modo virtuoso con il lavoro di semina condotto da Basilicata Casa Comune in questi mesi.” E che tutto ciò ha portato alla “individuazione di 𝗗𝗼𝗺𝗲𝗻𝗶𝗰𝗼 𝗟𝗮𝗰𝗲𝗿𝗲𝗻𝘇𝗮 come candidato presidente del campo progressista corrisponde alla scelta di un profilo civico fortemente impegnato nel sociale, di un profondo conoscitore della sanità lucana e dei suoi problemi, di una persona che ha ritenuto di mettere da parte la sua vita professionale per dare un servizio a questa terra.

Tutto ciò è in linea con quella nuova storia che avevamo auspicato, proposto, chiesto.

Ora ci attende un lavoro incessante per quello che dal principio è stato l’unico vero obiettivo del mio impegno diretto in politica: offrire alla Basilicata una classe dirigente nuova e competente, capace di mettere la parola fine alla peggior esperienza di governo della storia della Basilicata, quella di Vito Bardi.

Mettiamoci all’opera per risolvere i tanti problemi dei lucani e andiamo, tutti insieme, a vincere.” Domenico Lacerenza, oculista, 66 anni (originario di Barletta ma residente in Basilicata da 25 anni), è stato primario all’ospedale San Carlo di Potenza: sul suo nome ci sarebbe l’accordo di Pd, Movimento 5 stelle, Alleanza Verdi e Sinistra, +Europa e come abbiamo visto anche di “Basilicata casa comune”. Il campo non sembra essere ancora abbastanza largo (non è ancora chiaro se della coalizione progressista faranno parte anche Italia viva e soprattutto Azione, il partito di Marcello Pittella) ed, inoltre, si è persa l’occasione di evitare una corsa tra soli maschietti il 21 e 22 aprile.

