Chiorazzo ammette le difficoltà di percorso e dice: le primarie? Facciamole!

La novità registrata nell’intervento proferito da Angelo Chiorazzo nella sua tappa materana di questa sera nel centrale Hotel San Domenico stà tutto in questa frase: “Se le primarie possono essere l’occasione per risolvere i nodi politici di merito e metodo e permettere a tutte le forze della coalizione di giocare un ruolo da protagonista, con pari dignità, facciamole. Io ci sono.” Una ammissione del cul de sac in cui si è infilata la sua avventura elettorale, conseguenza di una pessima tempistica della formalizzazione della sua autocandidatura, aggravata poi dalla accelerazione impressa a fronte delle prime difficoltà emerse. Cattivi consiglieri evidentemente gli hanno fatto credere che ciò potesse contribuire a costringere a più miti consigli chi sollevava questioni di metodo e di merito. Ma come ha ammesso lui stesso questa sera quei “nodi politici“, quindi non fisime, sono ancora tutti lì sul tappeto e rischiano di trasformarsi in pesanti pericolosi macigni. Meraviglia (lo abbiamo purtroppo rilevato anche nelle chiacchierate a margine della iniziative con persone dell’entourage chiorazzano e non solo) dello smarrimento dell’A-B-C della politica con cui ci si è approcciati sin dall’inizio di questa storia. Ad esempio, quali sarebbero al momento “le forze politiche della coalizione” che dovrebbero giovare per l’appunto “un ruolo da protagonista“? Boh! C’è uno straccio di programma su cui PD, M5S ed altri su cui ci sarebbe un accordo di massima? Da quello che si capisce, nemmeno l’ombra! Di cosa parliamo allora in queste iniziative pubbliche? Di chi sarebbe il più bravo, il più bello e il più buono da opporre al centro destra? Incredibile, ma sembrerebbe proprio di si. In base a che cosa poi qualcuno lo ha stabilito, non è dato sapere. Non a caso, esplicitamente, un ex sindaco della Città dei Sassi ci ha detto (con l’intento di bacchettarci per i dubbi sin qui sollevati) che….bisogna prendere al volo questo regalo, approfittiamone. Basta con le chiacchiere, insomma. Ma che ciò non basti a mobilitare le masse necessarie a vincere la competizione elettorale, pensiamo cominci ad essere compreso. Sebbene ci sembra vi sia anche una palese amissione di incapacità a gestire una situazione che si è complicata più del dovuto. Ammesso e non concesso che ancora si faccia in tempo, non vi è alternativa ad uno stop sui nomi. Convocare un immediato tavolo con tutte le forze che intendono far parte della coalizione per stabilire se vi è un accordo sul “che fare“e definire i punti salienti di un convincente programma elettorale. Quindi indire primarie di coalizione, fosse anche solo per dare una investitura popolare al candidato e mobilitare l’elettorato. La serata di materana ha dato la dimostrazione plastica di questa difficoltà con una platea di circa 300 persone, quasi un terzo costituita da potentini in trasferta, molto ceto politico (anch’esso con molti in trasferta), qualche curioso. Insomma, pochissimi elettori comuni. E sebbene queste manifestazioni siano organizzate bene, con una sfilata di testimonial a riprova di ciò che è già noto (mancava solo un disoccupato questa sera) e di quanto negativa sia stata la gestione del centro destra, nulla portano di nuovo nella proposta e nel necessario slancio elettorale. Prima lo si capisce e meglio è. Perchè è proprio vero, come ha detto sempre questa sera Chiorazzo “che le elezioni sono dietro l’angolo” e che “ogni giorno passato a guardare ciò che divide, invece di ciò che unisce” è un regalo al fronte avverso. Ma lo si sapeva anche prima. Evidentemente qualcuno se lo deve essere dimenticato. Recuperare tempo è vitale per evitare di perdere il vantaggio sin qui concesso dal centro destra in attesa di decisioni romane. Ce la faranno i nostri eroi?

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.