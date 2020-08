C’è chi ne sta facendo una malattia e cerca consensi a tutto spiano pur sapendo che le comunali, ormai da vent’anni buoni, sono un voto spaccafamiglie e anche se ti chiami ”Montemurro” (il cognome più diffuso a Matera) non è detto che riesci a farti eleggere. Perchè accordi e strategie della vigilia sono ”attaccati” con lo sputo come si dice in dialetto o con la saliva come indica la lingua italiana. A dirlo uno dei tanti Montemurro, Leonardo ”Leo”, ” citt citt ‘mm(i)nz alla chiozz”, in silenzio o quasi in via del Corso a causa della mascherina antivirus a corona, che a questo giro è rimasto appiedato nonostante gli annunci della vigilia per una ‘lista cordata” guidata da un frantoiano…a giudicare dalla matrice anagrafica.Non se ne è fatto nulla e Leo conferma , per via di sommovimenti, forzature, salti della quaglia correntizi, di piccio, rancore e riempitivi a tutti i costi, alla fine tanta compattezza della vigilia elettorale è destinata a sciogliersi. ” Ma perchè – commenta Montemurro, come quelli che la sanno lunga e sanno come potrebbe andare a finire- tanti accordi e strategie sono uniti con lo sputo e al ballottaggio si ”scioglie” e si ricompone tutto per gli interessi di sempre”. E così la logica diffusa ” prendiamo il Comune e poi si pensa” serve a spaccare e a ricompattare quello che oggi sembra impossibile. Ci sono sei sindaci in corsa. Ma due andranno al ballottaggio e, comunque vada, sarà possibile lavorare a maggioranze che possono “tenere” proprio come ha detto Leo. E lui non crede nemmeno alla ‘fata turchina’ regionale dai capelli d’argento, pronta a offrire le proprie grazie e disgrazie al miglior offerente, con brusche piroette per restare a galla. Montemurro sorride e ci saluta con uno scontato : ”Rido per non piangere…” E confida nella benedizione di Sant’Eustachio, co patrono di Matera, che a ridosso del voto -il 20 per la festa e il 21 per il 21 settembre 1943- liberi la città dalla sindrome da salivazione. Ci vorrebbe un collante: quello della responsabilità verso la città.Ma il bue, spazientito, continua a ruminare e a salivare in attesa del voto e del ballottaggio.