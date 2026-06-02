Chesta è a Cava do soleeee. Toto al sindaco: perché non ci informate sugli eventi?

Quella canzone napoletana,con musica di Vincenzo D’Annibale e testo di Libero Bovio, che risale al 1925, calza a pennello per l’interrogazione cantata… dal consigliere comunale di Matera .I social e le società organizzatrici degli eventi alla Cava del Sole di Matera vanno avanti e tirano fuori date e nomi di cantanti e cabarettistici di diverso genere e portata come abbiamo scritto di recente https://giornalemio.it/eventi/li-riconoscete-sono-gli-oesais-con-ciao-ciao-tour-alla-cava-del-sole-il-25-luglio/. Ma da parte dell’Amministrazione comunale osserva il consigliere comunale di opposizione Toto Augusto non ci sono comunicazioni ufficiali. E chiede al sindaco di fare chiarezza su procedure, aspetti amministrativi e gestionali. Per farla breve come agiscono i privati che hanno avviato la vendita di biglietti? Ne sapremo di più nella risposta alla interrogazione(scritta o orale) che verrà resa nota in consiglio comunale. A meno che non arrivino atti ufficiali.



Al Signor Sindaco del Comune di Matera

Al Signor Presidente del Consiglio Comunale

Al Segretario Generale

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA/ORALE

Oggetto: Cava del Sole: ritardi nella comunicazione della programmazione degli eventi estivi della città.

Il sottoscritto Consigliere Comunale,

PREMESSO CHE:

· Quotidianamente i canali social sono invasi da pubblicità di eventi a pagamento che si svolgeranno durante il prossimo periodo estivo nella suggestiva location della “Cava del Sole”;

· In molte delle locandine digitali presenti sulle piattaforme social destinate a pubblicizzare i suddetti eventi compare in evidenza il logo istituzionale del Comune di Matera;

· Tali locandine e post informativi, completi di logo dell’Ente e date ufficiali dei concerti, sono stati pubblicati e diffusi non solo da soggetti privati, ma anche direttamente sulla pagina istituzionale Facebook del Sindaco e sulla pagina dell’Assessore al ramo;

· Ad oggi, i consiglieri comunali di questa amministrazione non hanno alcuna informazione rispetto alla programmazione complessiva degli eventi estivi cittadini;

· Sembrerebbe che non ci siano provvedimenti formali (delibere di Giunta o determine dirigenziali) pubblicati dall’Ente da cui poter attingere notizie e verificare la legittimità e l’iter di autorizzazione di tali manifestazioni.

CONSIDERATO CHE:

· In data 21 maggio scorso, al fine di acquisire maggiori informazioni sulla gestione e sulla programmazione della Cava del Sole, lo scrivente – unitamente ad altri colleghi consiglieri – ha formalmente richiesto la convocazione della Commissione Consiliare Cultura ai sensi dell’art. 26 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale;

· Il sopra citato Regolamento prevede l’obbligo di convocazione della Commissione entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data di deposito della richiesta;

· Alla data odierna, ampiamente decorso il termine regolamentare, non è pervenuta alcuna convocazione né comunicazione in merito.



RITENUTO CHE:

· L’utilizzo del logo e dello stemma della Città di Matera sia rigidamente disciplinato e vincolato all’adozione di formali provvedimenti amministrativi di concessione del patrocinio;

· La pubblicazione di materiale promozionale con il logo dell’Ente sulle pagine ufficiali degli amministratori (Sindaco e Assessore), in totale assenza di atti amministrativi pubblicati, leda il principio di trasparenza, i doveri di imparzialità della pubblica amministrazione e le prerogative di controllo del Consiglio Comunale.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO, IL SOTTOSCRITTO CONSIGLIERE COMUNALE INTERROGA IL SIGNOR SINDACO PER SAPERE:

1. Se gli eventi estivi a pagamento programmati presso la Cava del Sole e pubblicizzati sui social network abbiano ottenuto il formale patrocinio da parte del Comune di Matera e, in caso positivo, tramite quali specifici atti amministrativi sia stato concesso;

2. Se l’eventuale patrocinio concesso sia da considerarsi a titolo oneroso o gratuito per le casse comunali, specificando se l’Ente abbia previsto contributi economici diretti o agevolazioni indirette (esenzioni TOSAP/CUP, canoni d’uso della struttura o imposte sulla pubblicità);

3. Come giustifichi il Sindaco la pubblicazione di tali eventi e del logo del Comune sulla propria pagina istituzionale e su quella dell’Assessore competente prima dell’adozione, registrazione e pubblicazione dei relativi atti amministrativi all’Albo Pretorio;

4. A che titolo le varie agenzie, laddove prive di autorizzazioni/patrocini, utilizzano il logo del Comune per promuovere propri eventi;

5. Quali siano i motivi che impediscono ancora oggi di avere informazioni certe e canali ufficiali di trasparenza sulla complessiva programmazione degli eventi estivi della città, lasciando i consiglieri e la cittadinanza in uno stato di totale disinformazione;.

6.

Matera, lì 1 giugno 2026

Il Consigliere Comunale

Augusto Toto