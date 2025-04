Che posto occupa Matera nel “cuore” di Lettieri?

In questa giornata delle Palme, abbiamo appena pubblicato due note a firma del segretario regionale del PD di Basilicata, Giovanni Lettieri, una di politica generale sul sostegno ai Referendum ed un altro per dipanare voci su presunti accordi nelle amministrative di Lavello con la esponente del centro destra regionale Donatella Merra. Circostanza che stride con l’assenza di un segnale di esistenza in vita in merito alle vicende della Città dei Sassi (che, con tutto il rispetto, non è meno importante di Lavello). Se avete voglia di scorrere la pagina facebook ufficiale del PD di Basilicata, scoprirete che nelle ultime settimane si è occupato di tutto (campagna a Potenza del 2×1000 al partito, fertilità e medicina di genere, la nomina del nuovo segretario di circolo di Venosa, conferenza programmatica a Scanzano Jonico su agricoltura….) tranne che di Matera. Città in cui il partito, di cui lui in Basilicata è il massimo esponente, in vista per l’appunto di queste elezioni è andato platealmente in frantumi, offrendo nell’ordine: 1)la composizione di una delegazione che si è seduta al tavolo del centro sinistra; 2) una corsa “a titolo personale” dell’autorevole consigliere regionale Roberto Cifarelli alla candidatura di Sindaco e che lo vede ora a capo di una composita coalizione che raggruppa al suo interno due fondamentali pilastri politici che -a Potenza, nel consiglio regionale- sostengono la maggioranza di centro destra (Azione e Forza Italia, quest’ultimo con sospensione incorporata); 3) una Direzione cittadina che a maggioranza disconosce la scelta di Cifarelli; 4) il segretario cittadino che contesta la legittimità del deliberato della direzione cittadina; 5) una delegazione del PD che al momento rimane al tavolo del centro sinistra. Insomma, ce n’è per tutti i gusti. Sicuramente ce n’è abbastanza da richiedere -da tempo- un intervento chiarificatore del segretario regionale. Sarebbe un atto dovuto verso i cittadini, gli elettori che hanno votato in passato PD e quelli che potenzialmente potrebbero un giorno farlo. Ai cittadini materani e, nello specifico agli elettori del PD, non sarebbe il caso di far sapere se il simbolo del PD ci sarà sulla scheda elettorale o (come accaduto a Potenza) verrà cestinato? Confermando -in quest’ultimo caso- la linea di un suo utilizzo “à la carte“, che in soldoni ribadirebbe il fallimento del ruolo/capacità decisionale del soggetto partito. Una sconfitta, non solo personale del segretario regionale e non solo del PD, ma di quel poco di credibilità che ancora si spera possano avere questi soggetti di partecipazione collettiva, così troppo facilmente vituperati. Ma è materia che non gode di troppo gradimento tra le tifoserie. E sembra, infatti, che Lettieri continui a canticchiare tra se e se quel ritornello di Ligabue “Ho perso le parole/Eppure ce le avevo qua un attimo fa/Dovevo dire cose/Cose che sai/Che ti dovevo/Che ti dovrei“. Evitando di andare avanti, al punto in cui si canta “Credi/Credici un po’/Metti insieme un cuore e prova a sentire“. Matera evidentemente non occupa alcun posto né nella mente e nemmeno nel cuore di Lettieri. Proprio all’opposto dei candidati materani sin qui palesati che dichiarano di immolarsi proprio perchè è il loro cuore che batte per la Città che glielo chiede. Inutile attendersi da Lettieri, non dico un colpo…..ma almeno un battito?

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.