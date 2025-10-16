Il brano musicale “Contessa” – una canzone che andava in voga nel ‘68 nei cortei e nelle manifestazioni di protesta, nel culmine delle battaglie per i diritti universali – ripete questa hook musicale: <<che pace cercate, la pace per fare quello che voi volete?>>, legata ad un significato moralistico che intrappola la società nella convinzione che per fare la pace, bisogna necessariamente fare la guerra. Parliamo di un concetto sempre attuale, in cui la giustizia sociale, i diritti umani e le responsabilità sono affidate alla grazia divina di chi – ideologicamente e finanziariamente – decide le sorti dei popoli attraverso i conflitti, per poi spegnere l’interruttore della ferocia a proprio piacimento. L’idea più gettonata e alquanto paradossale, si chiude nel senso di riconoscenza di potere verso gli USA – a qualsiasi costo – in quanto stato e organismo internazionale influente in geopolitica e incontrastata potenza mondiale – per convinzione o realtà – più forte al mondo. La narrativa per la quale, il ruolo di Trump sui governi arabi sia stato decisivo, ignorando il fatto che gli stessi governi, avevano a più battute chiesto di placarla quella guerra in Medio Oriente e non alimentarla, dimostrando prove di forza verso il blocco americano. Pertanto, quello che abbiamo visto nelle cerimonie di Tel Aviv e Sharm El Sheik, rasenta il teatro e la spettacolarizzazione – stile americano – in maniera imbarazzante. Una standing ovation per il carnefice e criminale Netanyahu alla richiesta di grazia per i suoi crimini di guerra, sovrappassando il giudizio degli organismi di giustizia internazionali preposti. Pertanto, questa tregua, che chiamano pace, ha già dimenticato le cause della guerra. Un territorio devastato e nessuna certezza di autodeterminazione per il popolo palestinese, che non ha garanzie per il futuro e di sicuro – di sto passo – non avrà ancora uno stato. Pertanto, il capo della pace, che era il beneficiario della guerra, oggi è capo di Gaza. I punti programmatici non si spuntano e le minacce che ne scaturiscono sono tante, gli equilibri pertanto non permettono il decorso delle cose. Nel frattempo, il popolo palestinese non esiste nel vocabolario della ricostruzione di pace e la stabilità interna è carente e sotto attacco dal punto di vista della sicurezza. L’Idf controlla ancora buona parte della Striscia e i miliziani, applicano giustizia armata per le strade. Si continua a morire, un colpo di arma da fuoco di qua ed un colpo di arma da fuoco di là. Chi doveva essere disarmato – motivo dello sterminio israeliano su Gaza – oggi ottiene il ruolo di polizia temporanea, giusto il tempo di riportare il terrore nel territorio e favorire regolazioni di conti. I gazawi ritornano verso le proprie case, tra gli scheletri dei palazzoni e il mare, ognuno cerca di recuperare quel che può tra le macerie, ma rimane miseria e incertezza per il futuro. Alcuni volontari delegati Onu, hanno spiegato che le condizioni nella Striscia sono molto peggio di quello che ci possiamo immaginare. E’ impressionante – per esempio – l’odore di sangue intorno alle palazzine, quei detriti nascondono corpi ancora da disseppellire e numero di morti da moltiplicare. Bisogna credere nella pace, ma bisogna credere nella pace giusta, equa, che non lasci indietro nessuno. Oggi si parla di ricostruzione e di futuro per la Palestina, ma il governo israeliano minaccia ancora la fame, con la chiusura del valico di Rafah come arma di ricatto, a spese di chi continua a non c’entrarci nulla. Senza dignità riconosciuta, non si possono costruire prospettive. A prevalere è il disordine e la violenza, citando le parole del Presidente della Repubblica Mattarella, che ha definito questa tregua come: <<violenza sotto la cenere>>, quindi carboni soffocati che potrebbero riaccendere la fiamma. Per questo, ci chiediamo ancora: che pace cercate? Forse per fare quello che voi volete.

