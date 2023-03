Che mondo irripetibile! Amarcord al Fontanino tra lotta, inclusione, proteste e Utopie

“Lotta dura, senza paura…”magari ricordando ‘’ El Pueblo Unido, jamas serà vencido’’ quella nota canzone degli Inti Illimani, che ha riecheggiato anche a Matera in un concerto nei Sassi. Uno dei tanti ‘’amarcord’, tra copertine di dischi, manifesti, libri, commenti,’ di un mondo che non c’è più, vissuto e narrato anche tra i ragazzi del “Fontanino”. Sì quelli che abbiamo sentito finora o ci hanno contattato per aggiungere qualcosa, che hanno lasciato una testimonianza di esperienze e ricordi del passato, facendo anche ‘’mea culpa’’ con il senno di poi, riaprendo le pagine delle lotte di piazza, su modelli di vita in comune, viaggi in autostop, esperienze di inclusione verso ragazzi svantaggiati o ipercreativi, poco propensi all’impegno politico. L’area di confronto- incontro della Sinistra parlamentare ed extraparlamentare materana è stata un po’ tutto questo, come riportato in altri servizi.



Rocco Grieco, che molti ricordano anche per la carriera di calciatore, è tra quelli che ha rivisto alcuni aspetti della conflittualità del tempo, sulla spinta di ideologie e del clima di contrapposizione tra Sinistra e Destra. “Votavo Nuova Sinistra- dice Rocco ex militante di Lc. Erano tempi in cui venivano fuori anche i temi ambientali. Si girava con lo stemmino del “No al nucleare’’ e c’era voglia di lottare e di guardare cosa accadeva oltre Matera. Anch’io ho fatto l’autostop con l’amico Sergio Carlucci fino a Londra. L’ultimo tratto non lo abbiamo fatto a nuoto, naturalmente, ma in traghetto., Ci siamo stati due settimane, ospiti di amici. Siamo ritornati in treno. Oltre al bello vissuto. E quegli anni sono stati irripetibili. C’era un fermento di idee. C’era voglia di incontrarci, socializzavamo . Una condizione che i ragazzi di oggi non hanno, perché , per vari motivi è cambiato il contesto .Ma vorrei fare una piccola autocritica. Ci portavamo dietro la nomea di essere un po’ integralisti. Pensavamo in una certa maniera e pensavamo che fosse il giusto. Ricordo un comizio del segretario del Msi, Giorgio Almirante. Noi ci riunivamo prima per decidere cosa fare, per evitare che parlasse. E venivamo fuori proposte tra le più disparate, tra palloni di vernice e megafoni. Adesso, con il senno di poi poi, ritengo che impedire agli avversari di parlare non è proprio rispetto per la democrazia. Ognuno deve poter dire la sua, ma oggi ritengo che mai bisogna impedire di esprimersi a quanti non la pensano come te’’. E con i tentativi di forzatura della Costituzione mantenere regole e principi del confronto è importante.



Un impegno che viene da lontano, passando per episodi e personaggi, passati come un film tra via San Biagio e dintorni, con le scritte in rosso e in nero, che si sovrapponevano in vari angoli della città. Nulla a che vedere con la scritte di oggi scritte spesso senza senso. Allora, tra gli anni Settanta e Ottanta, erano di senso compiuto contro il governo, per il carovita. Temi affrontati con la militanza politica o distinguendosi per modi di pensare e stili di vita,a cominciare dal modo di vestirsi, quasi eredi- ma siamo in un altro contesto- dei ‘’figli dei fiori’ che credevano in una rivoluzione ‘esperenziale’, per dirla con un termine attuale.. Anche a Matera abbiamo avuto giovani che fecero una esperienza in una “comune” urbana, casalinga, con una scelta di vita alternativa. Persone che hanno poi continuato con quella esperienza , trasferendosi in altre città . Ma ci furono anche esperienze di integrazione come accadde per ragazzi disabili e poi con gli ospiti della casa famiglia di disagio mentale di via San Biagio, che in tanti ricordano con simpatia. Rapporti di buon vicinato tra gruppi politici, rispetto con gli uffici politici della Questura che vigilava con discrezione, alcuni presentandosi- come abbiamo scritto in altro servizio con un “Salve, sono della Digos!’’- altri con la visibile fiat 1100 nera che compariva un po’ ovunque. Ricordi, immagini di vita vissuta.



Enzo Lacasa, militante di lotta continua, ha una storia comune ad altri compagni, alcuni andati via da Matera per motivi di lavoro, come Pietro Cristallo ‘’ Ninuccio’’, docente di scienze motorie a Milano. “ La voglia di impegnarci, fare, protestare ci accomunava quasi fosse una ragione di vita- ricorda Enzo. Ed è un modus operandi, ispirato alla concretezza, che mi sono portato negli anni. Forse non siamo riusciti a realizzare il sogno di una Italia migliore, visto il degrado della politica e l’aumento delle differenze sociali ed economiche. Ma val la pena di lottare. Ed è quello che ripeto a tanti giovani, che vivono poco il reale e troppo la dimensione alienante dei social. Altri tempi? Si finiva di lavorare e poi l’impegno per il partito o il movimento. Lavoravo per una ditta che realizzava impianti di antifurto “Avevo un 3F, un furgoncino fiat fiorino -ricorda- e la sera per fare le scritte caricavo all’interno alcun compagni e andavamo in giro. Vernice, pennello o spray per scrivere e poi si fuggiva’’. Del resto il clima di quegli anni era abbastanza caldo. E la vita della Matera di 40- e 50 anni fa si svolgeva in centro, che durante eventi particolari (comizi, visite istituzionali, proteste o attività giudiziarie)era particolarmente attenzionato dalle forze dell’ordine.



‘’ Ricordo – dice Pino Casamassima- quello che accade in occasione di una udienza per il processo all’anarchico Giovanni Marini, processato a Matera . Il Tribunale era al Palazzo dell’Annunziata. Ci riunimmo in piazza per chiederne la libertà. C’erano le forze dell’ordine e siccome ci stavamo accalcando contro il portone del Tribunale fece suonare la carica e la “Celere’’ caricò tutti. Ci furono momenti di tensione.’’.



Anarchici,una presenza limitata, con nomi che non si sentono e vedono più da tempo. Ci parlano di ‘’Franco’’, di un circolo Bakunin nei Sassi e di un episodio durante una fase di occupazione- autogestione del Liceo Scientifico ,che era in piazza Duomo.



“ Ci fu un ‘’compagno’’, non so chi- ricorda Raffaele Carissimo- che si era recato nel Sasso Caveoso, alla sede del Circolo anarchico per prendere una bandiera tricolore. La pose davanti allo schieramento della Polizia e tentò di darle fuoco,con le fialette di benzina comprate dal tabaccaio. Ma non ci riuscì perché la bandiera era talmente intrisa di umidità, come era nelle case dei Sassi. Fu evitato il reato di vilipendio’’. Roba che a distanza di anni fa sorridere…E a proposito degli antichi rioni un pezzo del dibattito sul riuso dei Sassi, che erano in abbandono, nacque proprio dal Fontanino come ricorda Angelo Giannella.



‘’ La domanda sul che fare e sul come non cancellare il vissuto dei padri – afferma Angelo ‘’Il rosso’’ passò per esempio con i campi di lavoro internazionali a Malve, con Fabrizio Zampagni in particolare, e con la costituzione di alcune cooperative edilizie, per la riqualificazione, come la CooperSassi che utilizzava maestranze locali, depositarie delle tecniche di costruzione. Oggi tutto questo è perso’’. La chiacchierata nel solco dei ricordi, davanti a un bicchiere di vino rosso, laddove un tempo era il ‘’Bar del Fontanino, con altri ‘’reduci’’ di quella esperienza come Enzo Schiavone, Donato Lamacchia e Felice Lionetti, non poteva che finire con una domanda: Nasce una associazione del Fontanino? La risposta in coro è negativa. Restano un gruppo di compagni, amici, che si ritrova anche fuori, perplessi su una stagione di lotta, testimonianza, confronto, del quali si avverte necessità. E l’aumento dell’astensionismo ne è la conferma.