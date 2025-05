Che il bus vada al terminal…Le proposte del Psi e +Matera

Problema finora nel limbo, nonostante l’avvicendarsi di sindaci e assessori al ramo, ma la questione del ”terminal bus” è ancora irrisolta …con il maxiparcheggio delle Fal di Serra Rifusa, largamente sottoutilizzato, pur essendo costato un bel po’ di euro, a causa di aspetti gestionali che richiedono di mettere la mano alla tasca…Nel frattempo la situazione precaria tra via Aldo Moro, via Ugo La Malfa (la protesta dei residenti continua a montare) e via delle Nazioni Unite, a causa del cantiere di via Aldo Moro che procura disagi. E con altri spazi (di proprietà provinciale) come quelli accanto al Palazzo di Giustizia, nella parte alta di via Lucana o in via Annibale di Francia da gestire in maniera redditizia. A parlarne, sotto un gazebo, e proprio nella fermata precaria per i bus extraurbani di via Ugo La Malfa, il Partito socialista, rappresentato da Raffaele Tantone, da Cinzia Scarciolla per +Europa con il candidato sindaco di Matera democratica Robero Cifarelli. Tanti spunti sui quali lavorare per il futuro sindaco e la prossima Amministrazione comunale. Ma occorre fare scelte decise e non solo per il turismo, che continua a non avere un piano strategico e di figure professionali di settore che se ne occupino a tempo pieno. E ritorniamo al nodo delle volontà e delle competenze…ferme al terminal delle cose da fare.