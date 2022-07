Che confusione….ma di sicuro in tanti sanno già per chi non votare.

Quello che sta avvenendo sotto gli occhi increduli degli italiani in questi giorni roventi di una estate che per la prima volta dovrà contenere una campagna elettorale è davvero incredibile, al limite dell’esilarante, se non vi fosse in ballo quello che in democrazia è il momento topico, ovvero il voto con cui i cittadini eleggono i propri rappresentanti nel Parlamento.

Con una enorme transumanza di personaggi che hanno rappresentato ognuno l’opposto dell’altro e che ora si ritrovano insieme amorevolmente abbracciati in improbabili contenitori creati ad hoc per cercare di garantirsi un nuovo giro sulla poltrona parlamentare, che verranno collocati coalizioni che storicamente hanno combattuto con ferocia.

Con forze che, essendo dati già per vincenti dai sondaggisti, litigano su chi deve esprimere il futuro capo del governo nel mentre si spartiscono a tavolino -con patto sottoscritto, sebbene su un foglietto volante, perché “carta canta“.

Insomma, le elezioni, il voto degli italiani del 25 settembre appaiono essere palesemente considerati solo come una fastidiosa pratica da sbrigare. Tanto i risultati già si danno per scontati. Spingendo così ancora di più ad ampliare lo scoramento dilagante di chi ritiene oramai inutile andare ad esercitare questo diritto che “tanto non vale niente“.

E d’altronde il voto “a sorpresa” del 2018 è stato prontamente depotenziato e normalizzato come una anomalia e con il ritorno in sella di chi da quelle elezioni era stato bocciato. Allora in tanti, pur sfiduciati, andarono a votare non tanto a favore di emeriti sconosciuti quali erano i candidati del M5S, ad esempio, ma contro il resto del mondo ritenuto impresentabile ai propri occhi. Una sorta di ultima spiaggia. Una moltitudine che -presumibilmente- difficilmente tornerà alle urne, considerato l’epilogo.

Insomma, di questa oltre metà degli italiani che oramai disertano abitualmente le urne, perché non si sentono rappresentati da nessuno degli attuali attori in campo, sembra non interessare a nessuno. Anzi, sembra che si voglia scientemente allontanarli sempre di più. E d’altronde, meno sono le persone che vanno al seggio, meno rischi corre chi vuol mantenere lo status quo.

Non ci deve essere altra spiegazione a fronte dell’indecente spettacolo che sta andando in scena e che già sta facendo circolare tra i tanti nuovi delusi una frase che è già un programma: “di sicuro so per chi non votare“. Che è molto simile a quel “voto per chiunque tranne che per voi” risuonato nel 2018 indirizzato a chi perse quelle elezioni. E che -chissà- potrebbe costituire una brutta sorpresa per chi pensa che i giochi siano fatti.

La speranza è che gli italiani, si rivelino più maturi di chi anima il teatrino della politica, e che -nell’interesse della democrazia- non rinuncino ad esprimere il proprio voto, nonché vi siano forze che guardino a questa enorme prateria per dargli rappresentanza, non necessariamente per andare a governare sempre e a qualunque costo.

La prima repubblica ha ampiamente dimostrato come anche una forte opposizione possa pesare in modo determinante nelle scelte del Paese. E possa essere vitale per rigenerare una democrazia che sta scivolando in una pericolosa deriva in cui si stanno smarrendo persino i fondamentali.

Fra qualche settimana vedremo quale sarà l’offerta politica che troveremo sulle schede elettorali, con la speranza che vi sia qualcosa di meglio di ciò che appare ora.