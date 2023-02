CGIL Matera: Ci risiamo, anche il nuovo direttore dell’ASM non ha i requisiti

Ci risiamo, secondo quando rilevano nella nota che segue il segretario generale della CGIL di Matera Fernando Mega unitamente al segretario della FP CGIL Massimo Cristallo, il direttore generale dell’ASM Sabrina Pulvirenti avrebbe di nuovo nominato un direttore amministrativo senza i requisiti richiesti dalla normativa. Sarebbe la seconda volta in una mese. Un vero vero record da parte di chi è riuscito, secondo i sindacalisti, “a collezionare, in meno di 2 anni, 4 nomine di Direttori Amministrativi, di cui 2 privi di requisiti, e 3 dei Direttori Amministrativi nominati si sono dimessi”. Inevitabile la richiesta di revoca del provvedimento in questione (https://giornalemio.it/cronaca/e-il-lucano-marcello-tricarico-il-nuovo-direttore-amministrativo-dellasm/) e a Bardi la “rimozione del Direttore Generale Pulvirenti e la nomina per l’Asm di un Direttore Generale in possesso di comprovate competenze e capacita’ di direzione di aziende sanitarie.” Ma ecco il testo integrale del comunicato sindacale: “A meno di un mese dalla precedente nomina, la dott.ssa Pulvirenti, Direttore Generale dell’ASM, ci riprova e nomina un nuovo Direttore Amministrativo, il Dott. Marcello Tricarico. Nella Delibera n.79 di ieri la nomina del dott. Tricarico viene motivata dall’inclusione nell’elenco degli idonei, approvata con la Delibera della Giunta Regionale della Basilicata n. 52 del 01.02.23 “Aggiornamento dell’elenco regionale degli aspiranti all’incarico di direttore amministrativo e dell’elenco regionale degli aspiranti all’incarico di direttore sanitario di aziende ed enti del SSR di Basilicata di cui all’avviso pubblico approvato con DGR n. 404/2022.”. Rammentiamo che il Direttore Generale, prima di formalizzare la nomina di un Direttore Amministrativo ha l’onere e la responsabilita’ della verifica dei requisiti soggettivi stabiliti dal D.Lgs. n. 502/92, che prevede, oltre alla laurea in discipline giuridiche ed economiche, “esperienza almeno quinquennale di direzione tecnica o amministrativa in enti, aziende o strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione”.

Leggendo con attenzione il curriculum del dott. Tricarico si rileva che non ha ricoperto incarichi di direzione di strutture di media o grande dimensione e, pertanto, non e’ in possesso dei requisiti previsti dalla legge nazionale per la nomina all’incarico di Direttore Amministrativo di un’Azienda Sanitaria.

Apprezziamo che la dott.ssa Pulvirenti questa volta abbia attinto il prescelto da un elenco di idonei della Regione Basilicata ma sottolineiamo che la verifica dell’effettivo possesso dei requisiti previsti dalle norme nazionali deve essere esperita da chi procede alla nomina, prima di effettuarla, come peraltro precisato e disposto nella citata Delibera della Giunta Regionale n. 52/23.

Errare e’ umano ma perseverare e’ diabolico. Il Direttore Generale dell’Asm in meno di un mese ha nominato due Direttori Amministrativi privi dei requisiti previsti dalle norme nazionali vigenti e questo e’ gravissimo. Come e’ possibile che si perseveri in questi errori macroscopici e si continui a perdere tempo prezioso per l’Asm. Dalla sua nomina la Dott.ssa Pulvirenti e’ riuscita a collezionare, in meno di 2 anni, 4 nomine di Direttori Amministrativi, di cui 2 privi di requisiti, e 3 dei Direttori Amministrativi nominati si sono dimessi.

Il 27 gennaio scorso avevamo chiesto di nominare un Direttore Amministrativo attingendo agli elenchi regionali, ma questo andava fatto verificando il concreto possesso dei requisiti previsti dal D. Lgs. n.502/92.

Questa ulteriore nomina di dubbia legittimita’ è di una gravità inaudita perché interviene in una situazione drammatica dell’Azienda Sanitaria di Matera, nella quale alla grave carenza di personale, alla lunghezza infinita delle liste di attesa, alla disorganizzazione più totale si è aggiunta il 31 dicembre l’approvazione del Bilancio di esercizio 2021 con una perdita di esercizio di € 2.302.770,00.

Chiediamo la revoca immediata della nomina del nuovo Direttore Amministrativo e reiteriamo al Presidente Bardi la richiesta di rimozione del Direttore Generale Pulvirenti e la nomina per l’Asm di un Direttore Generale in possesso di comprovate competenze e capacita’ di direzione di aziende sanitarie.”

Matera, 17 febbraio 2023

Il Segretario Generale Il Segretario Generale

Cgil Matera Fp Cgil Matera

Fernando Mega Massimo Cristallo