Cgil-Cisl-Uil: Nel bilancio regionale niente fondi per biblioteca provinciale di Matera

“Sono anni che una delle più prestigiose biblioteche del mezzogiorno –la biblioteca “T. Stigliani” di Matera- è in sofferenza. Un lento declino dovuto al disinteressamento della Regione che potrebbe portare al colpo di grazia definitivo dell’importante struttura.

Per l’ennesima volta la Regione Basilicata in sede di approvazione della legge di bilancio non ha previsto le risorse finanziarie per consentire alla biblioteca “T. Stigliani” di Matera di proseguire nelle proprie attività. Una scelta che il Sindacato ritiene molto grave.” E’ quanto denunciato in un comunicato congiunto della FP Cgil (M. Cristallo), Cisl FP (G. Bollettino) e UIL Fpl (A. Coppola) in cui si spiega che: “Il mancato trasferimento delle risorse dalla Regione alla Provincia, non permetterà di mettere in atto una serie di interventi di manutenzione che interessano quelle che sono le criticità strutturali del Palazzo dell’Annunziata ( edificio che ospita la Biblioteca) come ad esempio la mancanza del riscaldamento nella Sala di Consultazione si deve studiare col cappotto o le infiltrazioni d’acqua. A tutto questo si aggiunge la forte carenza di organico ( ormai ridotto al lumicino – solo 16 unità di cui altre 2 vanno in pensione entro dicembre di quest’anno) oggetto qualche giorno fa di una nota inviata dai Segretari regionali di categoria di CGIL, CISL e UIL al Presidente BARDI. Lo ripetiamo, le risorse regionali sono risorse necessarie , fondamentali, per garantire un adeguato servizio all’utenza e per assicurare la corretta tutela e valorizzazione del patrimonio librario custodito, oltre ad assicurare quelle attività fondamentali per una biblioteca come ad esempio l’acquisto dei libri.

A nulla è valsa l’approvazione all’unanimità da parte del Consiglio regionale della mozione sulla valorizzazione, riorganizzazione e potenziamento della Biblioteca provinciale “T. Stigliani” di Matera con la quale pensavamo si fosse fatto un passo in avanti, invece erano solo “ chiacchiere e distintivo” .

È inutile continuare a parlare di riorganizzazione e potenziamento della Biblioteca provinciale qui siamo alla mera sopravvivenza, questa la realtà dei fatti. La preoccupazione che la biblioteca possa chiudere comincia ad essere reale.

Per questo chiediamo ai cittadini e alle associazioni di mobilitarsi insieme al Sindacato a difesa della biblioteca T. Stigliani di Matera.”

