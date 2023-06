Cgil-Cisl-Uil: Biblioteca “T.Stigliani” di Matera, la Regione decida!

“Si è tenuto giovedì scorso 15 giugno un incontro organizzato dall’ Associazione Amici della Biblioteca, cui hanno preso parte le istituzioni, i partiti politici, le associazioni culturali e le scriventi Organizzazioni Sindacali CGIL CISL e UIL della Provincia di Matera per discutere della grave situazione in cui versa la Biblioteca Stigliani di Matera. Purtroppo è un déjà-vu, nell’arco degli anni, abbiamo assistito ad un progressivo depauperamento della Biblioteca provinciale Tommaso Stigliani e del grande patrimonio culturale ivi contenuto. Infatti, dal 2014, l’entrata in vigore della legge Delrio ha di fatto trasferito la competenza delle materie afferenti la cultura, dalla Provincia alla Regione.” Lo scrivono Fernando Mega (Cgil), Giuseppe Bollettino (Cisl) e Bruno Di Cuia (Uil) in un comunicato congiunto che così prosegue: “Dunque, come denunciato in primis dall’Associazione Amici della Biblioteca, le risorse economiche resteranno insufficienti fintanto che la Regione Basilicata non deciderà di procedere a una revisione dell’impegno di spesa del Fondo Unico Autonomie Locali (F.U.A.L.), risorse destinate alla Provincia e necessari per garantire l’ordinaria attività della Biblioteca, attualmente fortemente a rischio.

Allo stato l’Ente presenta una forte carenza di personale dovuta principalmente alle numerose uscite per pensionamenti, a cui si dovrebbe sopperire indicendo concorsi pubblici, esigenza rappresentata da tempo anche dalla scriventi Organizzazioni Sindacali e mai ottemperata dalle istituzioni.

Non solo, lo stesso edificio che ospita la Biblioteca, necessita di urgenti interventi di ristrutturazione.

Le biblioteche rivestono un ruolo fondamentale nello sviluppo del welfare socio-culturale di una città, inoltre le stesse rappresentano veri e propri presidi culturali esterni alla scuola, che possono favorire il percorso educativo di bambini e ragazzi. Sarebbe molto grave se Matera perdesse la Biblioteca Stigliani, perché equivarrebbe a perdere parte del patrimonio culturale della città.

CGIL CISL e UIL intendono impegnarsi attivamente, unitamente alle associazioni culturali e le istituzioni politiche provinciali di Matera al fine di preservare nel tempo la Biblioteca Stigliani, e per riuscirvi occorrono risorse finanziarie che la Regione Basilicata deve necessariamente stanziare.

Per tutte queste ragioni, CGIL CISL e UIL decidono di aderire unitamente all’Associazione Amici della Biblioteca, alla manifestazione che si terrà il 27 giugno 2023 alle 19 in Piazza Vittorio Veneto, accanto all’ingresso del Cinema Comunale.”

