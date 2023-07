CGIL: a mandare sotto processo Pittella è stato un giudice

Imputato in un’inchiesta sulla nomina nel 2018 di Rocco Maglietta a commissario dell’Azienda ospedaliera San Carlo di Potenza, l’ex presidente della Regione Basilicata Marcello Pittella, è stato assolto dal Tribunale di Potenza “perché il fatto non sussiste“. Lo stesso ha subito preso la palla al balzo per fare la vittima e colpevolizzare chi ha fatto semplicemente il proprio mestiere di sindacalista, segnalando alle autorità competenti comportamenti ritenuti illegittimi, ovvero il segretario regionale della CGIL dell’epoca Angelo Summa. Una personalizzazione del tutto fuori luogo e che ha subito provocato una reazione compatta dell’intera Cgil lucana che ha replicato con una nota che stigmatizza come “A mandarlo sotto processo“, non è stata la Cgil ma “un giudice che ha ritenuto meritevole dell’esame di un Tribunale la richiesta di rinvio a giudizio presentata da un pubblico ministero. Quanto alla sentenza occorre attendere la pubblicazione delle motivazioni per esprimere un’opinione pertinente.” Ecco a seguire il post del 7-7-2023 dell’ex presidente della Giunta Regionale Marcello Pittella:

“Oggi si chiude per me, per gli ex colleghi di giunta, Luca Braia, Castelgrande, Roberto Cifarelli, Franconi e Francesco Pietrantuono e per gli ex direttori generali Pafundi, Marsico e Maglietta una vicenda incresciosa e paradossale.

A mandarci sotto processo per abuso d’ufficio e falso ideologico per la nomina del dottor Maglietta a commissario del #SanCarlo, da noi effettuata perché in campo c’era la riorganizzazione del sistema sanitario regionale ed occorrevano figure di alta e provata qualità professionale, fu l’ex segretario generale della #Cgil, Angelo Summa.

L’assoluzione del Tribunale di Potenza con formula piena perché il fatto non sussiste, arrivata a distanza di cinque anni, pone fine ad un fatto doloroso ed anche ad un atteggiamento parossistico di scontro politico che mai dovrebbe ricorrere alle aule dei tribunali, così come accaduto per noi. Nuoce alle singole persone, alla credibilità delle cariche rivestite pro tempore e soprattutto alla collettività.”

E la replica della CGIL di Basilicata: “PROCESSO NOMINA EX COMMISSARIO OSPEDALE SAN CARLO: NESSUN PERSONALISMO, FU TUTTA L’ORGANIZZAZIONE SINDACALE A DENUNCIARE LE PRESUNTE ILLEGITTIMITÀ”

“Il tentativo che si fa in queste ore, all’esito della notizia dell’assoluzione dell’ex presidente della Regione Basilicata Marcello Pittella dalle accuse di abuso d’ufficio e falso ideologico nella nomina del commissario dell’ospedale San Carlo avvenuta nel 2018, di personalizzare la denuncia da cui è scaturito il procedimento penale nei confronti dei vari imputati, attribuendola alla persona dell’ex segretario generale della Cgil Basilicata Angelo Summa, è assolutamente sbagliato e improprio.

La scelta di procedere sul piano giudiziario dopo inutili tentativi di fermare un commissariamento ad avviso della Cgil infondato perché privo dei presupposti previsti dalla norma (legge 39 del 2001), fu all’epoca largamente condivisa da tutto il gruppo dirigente che tutt’ora rivendica quella decisione. Pertanto è bene mettere in chiaro che Angelo Summa, in qualità di segretario generale della Cgil Basilicata, ha agito in virtù della funzione rivestita e del mandato ricevuto dall’intero gruppo dirigente.

La Cgil di Basilicata denunciò prontamente, presso tutti gli organi competenti, i profili di illegittimità della scelta del commissariamento compiuta in assenza dei relativi poteri, segnalando le nomine effettuate a nostro avviso in contrasto con i divieti posti dalle norme, senza peraltro nessun giudizio sul profilo o sulla qualità dei nominati. La Cgil, senza alcun personalismo nei confronti nè del commissario nè tantomeno dell’allora presidente Pittella, sollevò questioni che attenevano esclusivamente al rispetto della legge e delle norme che sovraintendono le nomine dei direttori nella sanità. Questi i fatti. Nessun “processo” è stato portato avanti da questa organizzazione sindacale, rimettendo agli organi giudiziari il dovere e il compito di verifica e intervento, così come di fatto è avvenuto. Compito del sindacato era, è e sarà, agire a tutela e garanzia dei diritti dei cittadini e dei lavoratori.

È evidente che Pittella col suo commento personalizza una questione che era e resta di tutt’altro livello. “A mandarlo sotto processo”, riprendendo le sue parole, è stato un giudice che ha ritenuto meritevole dell’esame di un Tribunale la richiesta di rinvio a giudizio presentata da un pubblico ministero.

Quanto alla sentenza occorre attendere la pubblicazione delle motivazioni per esprimere un’opinione pertinente.”

Fernando Mega, Segretario Generale CGIL Basilicata

Vincenzo Esposito, Segretario Generale CGIL Potenza

Pasquale Paolino, Segretario Generale Spi CGIL Potenza

Giuliana Scarano, Segretaria Generale Fp CGIL Potenza

