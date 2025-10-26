Centrosinistra si metta al lavoro, cogliendo la freschezza del movimento pro Gaza

Donato Lamacchia, come tanti, che subiscono l’insostenibile ‘inconcludenza’’ del vuoto, spesso a perdere, come dimostrano divisioni e scoppole elettorali, della vasta area di centro e con poca Sinistra, e dell’aumento dell’astensionismo che minano partecipazione e democrazia, proprio non ci sta. Guarda nel paludoso giardino della politica materana, dove l’ex anatra zoppa venuta fuori dalle urne delle comunali deve fare i conti con le stampelle malferme di quanti hanno lasciato l’eterogenea coalizione democratica, del candidato sindaco Roberto Cifarelli ,per approdare nel versante di centro destra guidato dal sindaco Antonio Nicoletti. E qui emerge l’analisi sulle contraddizioni tra quanto espresso dall’elettorato e quanto si sta sviluppando in consiglio . ‘’ Sarebbe meglio’’ rassegnare il mandato, consiglia Donato Lamacchia, che fa riferimento a regole di coerenza, appartenenza e scelta, smarriti o comunque scomparsi con i partiti tradizionali. Ed è qui il punto. Come uscirne? Prima un ”mea culpa” su errori, protagonismi, ambiguità , alleanze ( Italia Viva e Azione con chi stanno ?) e poi la credibilità di uomini e donne e il varo dei programmi. Occorre mettersi al lavoro con un programma di priorità sulle cose da fare: dalla lotta al lavoro precario al diritto alla salute, dall’impegno per la pace alla difesa della Costituzione. E qui l’invito a cogliere la ‘’freschezza’’ dei movimenti pro Palestina, Pro Gaza, che con le proteste civili di piazza ( prendendo le distanze da provocatori e dai loro eccessi) hanno sollecitato il Governo di invertire la rotta con un concreto impegno per la pace e verso i veri problemi del Paese. Una ‘’forza’’ di rinnovamento che non va sprecata, ma tradotta in progettualità e programmi con alcune priorità da portare avanti. Altrimenti, come ripete un vecchio adagio della Prima Repubblica, per un’area di centro sinistra e di possibile alternativa, si avranno piazze piene e urne vuote otre a un aumento dell’astensionismo. Avanti! Chi ci sta, si metta a lavorare. Donato è pronto…



LE RIFLESSIONI DI DONATO LAMACCHIA

Di anatre zoppe e di altre cose

La proliferazione anarchica di liste e listarelle alle scorse elezioni comunali ha evidenziato una tendenza al protagonismo mai registrata in precedenza. Molti candidati, per la prima volta o quasi, si affacciavano sulla scena politica cittadina. In apparenza ciò poteva sembrare un segnale positivo, ma così non è stato — o almeno non in tutti i casi.

Si è trattato più di un fenomeno di protagonismo narcisistico e di ricerca del successo personale: una tendenza trasversale, che ha attraversato l’intero arco politico, da destra a sinistra.

Poteva essere capito subito? Forse sì, ma lo si comprende meglio oggi, osservando quanto è accaduto dopo la formazione del Consiglio comunale: il cambio di casacca di un numero considerevole di eletti nel campo di centro-sinistra guidato da Roberto Cifarelli. Un numero tale da ridare “zampe” a quell’“anatra zoppa” rappresentata da Nicoletti, eletto sindaco al ballottaggio senza una maggioranza consiliare.

Lo stallo amministrativo e politico, determinato dall’incapacità di agire, avrebbe stimolato in alcuni consiglieri di opposizione un presunto moto di “responsabilità” politica, tale da indurli a riposizionarsi per consentire al Consiglio di dare alla città un governo.



Ora mi viene da osservare che, se la coalizione di centro-destra non è in grado di governare, un autentico senso di responsabilità consisterebbe nel riconoscere questa impossibilità e nel restituire ai cittadini e alla politica il compito di ridisegnare una composizione consiliare capace di garantire un governo efficiente.

Il senso di responsabilità si manifesta anche nell’esercitare con diligenza il proprio ruolo di opposizione, poiché questo consente il necessario gioco di controllo, fondamento di una democrazia autentica. Non si è responsabili solo quando si partecipa a una coalizione di governo — magari agendo contro i principi e i valori che avevano ispirato la propria scelta originaria. Cambiare casacca non rende più responsabili, semmai meno.

Molte sono le cause di questo “anarchismo”. In primo luogo, lo sfaldamento dei partiti e la loro perdita di capacità nel selezionare una classe dirigente di qualità. La “liquefazione” delle strutture politiche, generata dall’avvento dell’era digitale (oggi si è più protagonisti con la tastiera che con un intervento in sezione…), e lo smantellamento del sistema della Prima Repubblica (Tangentopoli, la caduta del muro di Berlino, ecc.) sono tra le ragioni principali.



Cosa fare?

Anzitutto riflettere sugli errori, evidenziandone la natura senza reticenze. Niente alleanze spurie con “avventurieri” o “naviganti solitari”: se da un lato ciò può far recuperare qualche punto percentuale, dall’altro ne fa perdere di più “nel proprio campo”.

Bisogna restituire struttura alla propria azione politica e recuperare identità e credibilità.

Il centro-sinistra vince se si rende credibile: Toscana, Sardegna, Genova lo dimostrano. In passato uomini molto “di sinistra” hanno ottenuto un consenso vasto — Pisapia, Vendola e altri.

Così speriamo per Puglia e Campania.

Non è solo una questione di nomi, ma di programmi e valori rappresentati.

Occorre avviare da subito, nell’area del centro-sinistra, un’attività di consultazione su programmi e proposte politiche orientate alla costruzione di una nuova coalizione.

L’unità dimostrata nel rifiuto del metodo antidemocratico di elezione del Presidente del Consiglio comunale rappresenta un buon viatico.

Si rende necessario un “aggancio” al movimento di indignazione per Gaza. Non in funzione strumentale, ovvio. Ma per stimolare in quel movimento una “estensione” di metodo e principi all’intero agire politico con effetto positivo di contaminazione sulla politica tutta.