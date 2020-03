“A far data dal prossimo primo aprile il Cotrab, il consorzio degli operatori che gestisce in proroga il servizio di trasporto pubblico su gomma, ha comunicato l’intenzione di non effettuare più il servizio. Lo stesso Cotrab ha comunicato anche il licenziamento dei circa 1000 operatori del settore. Ciò nonostante lo scorso 17 marzo, nel Collegato alla legge di stabilità 2020, il Consiglio regionale abbia approvato una norma che ‘al fine di garantire la continuità dei servizi di trasporto pubblico su gomma ed evitarne l’interruzione, nelle more della conclusione, entro e non oltre il 30 novembre 2021, delle procedure di gara per l’affidamento dei servizi medesimi, le Province, previa revisione unitamente alla Regione, se necessaria, dei contratti di servizio provinciali in essere, ed i Comuni, per i servizi di rispettiva competenza, continuano ad esercitare, in via transitoria, le funzioni relative alla gestione dei predetti servizi, in conformità all’articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (CE) n.1370/200’.”

E’ quanto scrivono in una nota i capigruppo del centrosinistra in Consiglio regionale di Basilicata Roberto Cifarelli (Partito Democratico), Luca Braia (Italia Viva) e Carlo Trerotola (Prospettive Lucane) a proposito della paventata interruzione dal primo aprile del servizio di trasporto pubblico su gomma. Il comunicato così prosegue:

“Crediamo che l’assessore Merra non possa fare orecchio da mercante e debba aprire, così come previsto dalla norma di legge approvata dal Consiglio regionale, con ogni urgenza un apposito tavolo, insieme alla due Province ed al Cotrab, per concordare le condizioni per la prosecuzione dei servizi.

Non è pensabile che da questo braccio di ferro a rimetterci siano i cittadini/utenti ed i lavoratori, soprattutto in questo delicato momento di emergenza sanitaria che sempre più sta diventando anche emergenza sociale ed economica.

Non c’è spazio per i protagonismi, ma solo per soluzioni frutto di responsabilità e disponibilità che portino ad intese che, in questo caso, devono preservare i servizi.

Il centrosinistra in Consiglio ha come sempre dimostrato grande senso di responsabilità, consentendo l’approvazione “ad occhi chiusi” della manovra di bilancio 2020, in cui era ricompresa anche la norma riguardante il trasporto su gomma, proprio per evitare che in questa fase i cittadini e le imprese potessero subire oltremodo i contraccolpi derivanti dalla situazione emergenziale.

Allo stesso modo abbiamo dato la disponibilità a tenere un altra seduta di Consiglio regionale senza sollevare eccezioni procedurali per l’approvazione dei Piani di bacino, propedeutica al concreto avvio delle gare per la individuazione dei nuovi gestori dei servizi, pur non condividendo merito e metodo che hanno ispirato il centrodestra in questi 12 mesi di loro governo della regione.

Certo che non intendiamo prestarci a giochi né della Merra e della sua maggioranza, né del Cotrab e degli operatori consorziati.

A noi interessa solo che il servizio venga svolto senza interruzioni, nell’interesse esclusivo dei nostri concittadini.”