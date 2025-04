Centrosinistra nelle sabbie mobili. Primarie libere a gonfie vele

Resterà deluso chi si aspettava dopo l’annuncio delle elezioni primarie libere, fissate per domenica 6 aprile, uno scossone da parte del traballante schieramento di centrosinistra per indicare alleanze e candidatura a sindaco di Matera. Siamo al muro contro muro, con alcune defezioni temporanee vista l’inconcludenza degli incontri e con un Pd dalle tante anime arroccato su posizioni che non conducono da nessuna parte e Bcc che porta avanti un ”desiderata” a quanto pare dal fiato corto. Servirebbe il classico coniglio da tirare fuori dal cilindro. Magari una candidatura femminile ( a trovarla…)per sparigliare le carte. E allora, come anticipato in altri servizi, si andrà avanti – salvo miracoli- a dopo l’esito delle primarie libere, dove Roberto Cifarelli, Nicola Casino, Cinzia Scarciolla, Adriana Violetto e Paolo Grieco sono alle prove tecniche di ”coalizione” per le comunali del 25 e 26 maggio. La vela va, piaccia o no, con una campagna elettorale martellante e un aperitivo per sabato mattina. Una novità da barman elettorale…