Tutto è bene quel che finisce bene…E del resto avevamo lasciato la porta aperta, qualche giorno fa commentando il passo indietro della Lega sul nome di Donato Libutti titolando ‘’ La Lega ci ripensa(per ora) nel sostenere Libutti a Rionero ‘’. La nota unitaria di questa sera, inviataci dal consigliere leghista Massimo Zullino, conferma la ritrovata unità. A firmarla Fratelli d’Italia, Lega,Federazione Popolare ,Noi con l’Italia e Cambiamo. E ora campagna elettorale porta a porta.



COMUNICATO STAMPA COALIZIONE

Il Centro Desta Unito intende presentarsi compatto in una storica corsa elettorale che potrebbe cambiare finalmente il destino della Città di Rionero in V, porta e centro nevralgico del Vulture-Alto Bradano.

Sappiamo che un grande sforzo come questo richiede di mettere in campo strategie leali e le migliori forze che la nostra comunità ha da offrire; come tutti i cambiamenti richiede coraggio ed è quello che vogliamo dimostrare e chiedere alla cittadinanza tutta.

Questa sera in nome di questi ideali di serietà, coraggio e libertà, i principali partiti del centro destra hanno deciso di coalizzarsi intorno ad un progetto e di affidarsi a delle persone “oneste e coraggiose” che rappresentano al meglio tutto questo, ponendosi umilmente a servizio della cittadinanza e di tutte quelle forze politiche che coltivano questi stessi ideali e le nostre ambiziose aspettative.

Abbiamo deciso di farci rappresentare da un degno esponente del tessuto migliore della nostra comunità, il Dott. DONATO LIBUTTI, con una formazione ammirevole ed un forte attaccamento al nostro territorio e siamo certi che possa raggiungere il miglior risultato.

Restiamo aperti a quanti vorranno condividere questo progetto insieme a noi.

Fratelli d’Italia

Lega

Federazione Popolare

Noi con l’Italia

Cambiamo