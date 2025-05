Centrodestra a Montalbano terza sconfitta. Tauro invita al “Mea culpa’’

Sintetizziamo così, altrimenti,il copione si ripeterà …per quell’invito di Rocco Leonardo Tauro, figura storica della Destra locale, e che tiene accesa la fiamma in Fratelli d’Italia, che mette la mano nella piaga sulla necessità di recuperare l’elettorato tradizionale. Se la coalizione di centro sinistra, ieri con il doppio mandato dell’ex sindaco Pietro Marrese e nell’ultimo mandato anche presidente della Provincia, e poi con la successione affidata a Giuseppe DiSanzo, ha inanellato il terzo successo ci sono dei meriti organizzativi e di governo che hanno premiato. Nonostante, osserva Tauro, una situazione debitoria e le opportunità, non di poco conto di investire in nuove opere con il Pnrr. Il Centro destra dovrebbe guardarsi meglio dentro, per riflettere sugli errori commessi, e investire nelle giovani energie con un programma chiaro in grado di acquisire consensi. C’è tempo perché la fiamma torni ad alimentare un incendio di alternanza politica, aldilà del modello nazionale che regge pur tra equilibri precari.



Il centrodestra montalbanese recuperi il suo tradizionale elettorato

Il dato elettorale del comune di Montalbano Jonico merita alcune riflessioni. Per intanto, vi è da dire che la lista che ha vinto, di centrosinistra, lo ha fatto per la terza volta consecutivamente.

La lista sconfitta di centrodestra, allargata ad altri candidati di diverso orientamento politico, capeggiata da Marcello Maffia si è battuta bene, conducendo un’ottima campagna elettorale. Parlando del programma da realizzare, e delle cose non fatte o fatte male dell’Amministrazione Marrese-Di Sanzo.

A dare manforte alla lista di Maffia sono scesi in campo anche i due consiglieri comunali di opposizione, Giuseppe Iacobellis e Leonardo Rocco Tauro. Formazione dunque che ha potuto contare su una larghissima maggioranza politica, praticamente l’intero centrodestra montalbanese. Fatto che non accadeva dal 2015, allorquando il cdx si divise in due liste, favorendo in modo netto il centrosinistra.

L’opposizione consiliare ha costantemente denunciato il “modus operandi” della maggioranza, che non ha mai fatto propria la saggia quanto ortodossa amministrazione della cosa pubblica, a guida prima Marrese e poi Di Sanzo. Attraverso tutti gli strumenti messi a disposizione dalle leggi e regolamenti in materia.

La stessa maggioranza uscente/subentrante ha beneficiato di una situazione favorevolissima e sicuramente irripetibile: quella dovuta ai finanziamenti del Piano nazionale di ripresa (PNRR), a fondo perduto, per la realizzazione di opere non sempre necessarie, non sempre fatte bene, quasi mai rispettando i tempi di esecuzione.

Purtuttavia si è presentata agli esami elettorali, con un forte indebitamento nei confronti della banca tesoriera e alcune imprese di servizi per somme importanti. Il tutto al limite di un, comunque non augurabile, dissesto finanziario.



Evidentemente quanto segnalato e denunciato per tutta la consiliatura, non è stato sufficiente per fare presa sull’elettorato e convincerlo a votare diversamente. Si prenda atto del risultato e ci si attrezzi al meglio per continuare l’opera di opposizione, necessaria quanto quella del governare.

Il centrodestra montalbanese ha potenzialità ben superiori a quelle venute fuori dalle urne per la terza volta. Ma sta a tutti noi farle passare dal virtuale al concreto, recuperando i tanti, che delusi per tutta una serie di motivi, anche comprensibili, si sono rifugiati, volta per volta, nell’astensione, o addirittura militando, candidandosi e votando la parte avversa. Ricreando le migliori condizioni per un loro ritorno alla “casa madre”, bandendo tentazioni, mai sopite, di creare anacronistici e deleteri “tribunali del popolo”.

28/05/2025

Leonardo Rocco Tauro

Consigliere comunale uscente

Montalbano Jonico