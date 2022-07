Centro destra pigliatutto? Simulazione Cattaneo spiazza…

In attesa dalle quadratura del ”Centro”, visto che ex democristiani e non – da Letta zio(fi) al nipote(Pd) ai renziani, forzisti,turnisti,cambisti, azionisti e alla manovra separante di matrice giorgettiana in casa leghista- si ammassano intorno al tavolo del finanziere Mario Draghi, vengono fuori sondaggi a tutto spiano. Alcuni al traino delle recenti amministrative, che danno un recupero con il sorriso a 32 denti e apparecchi mobili per il centrosinistra, allargato a quel che resta dei litigiosi pentastellati separati in casa, altri che attendono una improbabile riforma elettorale con un ritorno al proporzionale da 0,1 per cento periodico. E altri come la Cattaneo Zanetto & Co che delimitano i campi di analisi, con una simulazione che sembra dire dove andare a parare e con un centrodestra pigliatutto. I dati sono da disastro annunciato per il centrosinistra, perchè le politiche sono altro… E così il Centrodestra, se sarà unito ma al centro, dovrebbe prendere l’anno prossimo 240 seggi alla Camera (116 all’Uninominale e 124 al plurinominale). Al Senato 122 seggi (59 all’Uninominale e 63 al Plurinominale). Il centro sinistra, ma senza i pentastellati, alla Camera 118 seggi (27 all’Uninominale e 91 al plurinominale) al Senato 56 seggi (12 all’Uninominale e 44 al plurinominale). Al lumicino la meteora Movimento Cinque stelle, alla resa dei conti. Alla Camera 31 seggi, di cui due all’Uninominale e 29 al plurinominale, e 15 al Senato (nulla all’Uninominale e 15 al plurinominale). In totale alla Camera avremo 400 parlamentari e 200 al Senato e questo a seguito del decreto tagliaparlamentari.



La Basilicata sarà una mosca bianca o quasi, con appena sette parlamentari rispetto ai 12 del passato. Poco male, vista la diaspora e il ruolo da ”due di coppe a briscola” che la nostra bistrattata e regione ha in sede romana, dove si decide – oltre alla lottizzazione di sottogoverno- cosa ci spetta sul patrimonio di risorse che abbiamo, fregandosene della desertificazione in atto. Del resto le mani su risorse energetiche e ulteriori obiettivi mai accantonati, come il sito unico nucleare nella cava di salgemma del metapontino. Pensare a male, come ricordava il buon ” Belzebù” Giulio Andreotti a volte ci si azzecca. Tiene banco la questione elettorale. Se ne parla anche alla sezione del movimento ”APPeppino” e non si esclude che oltre alla quadratura del ”Centro” si trovi la maniera per salvare ”capra e cavoli”, e questo in relazione all’aumento dei costi vivi di produzione del latte e degli ortaggi…E mo?