Centinaia di migliaia di manifestanti nelle piazze italiane per Gaza, ma la destra strumentalizza con gli scontri di Milano per offuscare il vuoto governativo

Lunedì 22 settembre, sono scesi in piazza cinquecentomila manifestanti in circa 80 centri italiani. Lo sciopero è stato indetto dall’organizzazione USB (Unione Sindacale di Base) a seguito della grande assemblea tenuta a Genova, al Circolo dell’Autorità Portuale, in cui erano presenti circa mille persone tra rappresentanti dei comitati e associazioni di categorie. <<Blocchiamo tutto: difendere la Flotilla, fermare il genocidio a Gaza, stop all’economia di guerra>>. Queste le ragioni riportate dal comitato organizzatore. Una risposta concreta al genocidio, al blocco degli aiuti umanitari da parte dell’esercito sionista e a tutela della Global Sumud Flotillia che è in mare, in direzione Gaza per tentare di rompere l’assedio illegale dell’esercito israeliano e portare viveri e beni di prima necessità ai civili in sofferenza. Un forte segnale di reazione a fronte dell’inerzia del Governo italiano e dell’UE che continuano a mantenere i rapporti economici e le relazioni istituzionali nonostante la grave situazione umanitaria. E’ stata una grande mobilitazione civile che ci ha resi fieri dell’Italia che stavamo perdendo: quella della solidarietà e della partecipazione. Perché <<libertà è partecipazione>> come cantava Giorgio Gaber. La stessa libertà che spaventa la destra. Meloni&Co, infatti, non parlano dello sciopero generale nei suoi risultati grandiosi: una folla di gente presente nelle piazze, nelle strade, nei porti – decine di migliaia di lavoratori di ogni settore e decine di migliaia di studenti, di manifestanti pacifici – che hanno aderito per chiedere l’intervento del Governo contro l’orrore che continua a consumarsi nella Striscia di Gaza. Un Governo immobile che fa leva in maniera subdola sugli scontri di Milano, i cui disordini fanno capo alle responsabilità di poche decine di manifestanti. Di cosa stiamo parlando? Loro ci provano, ma il popolo risponde e quando risponde: spaventa. Lo sappiamo, spaventa soprattutto a quei governi che non sanno che pesci pigliare o che lo sanno benissimo, defilandosi dalle proprie responsabilità e rinunciando ad utilizzare la propria autorità a discapito di decine di migliaia di morti o di un milione di palestinesi che non sanno di che morte morire. Mentre gli altri governi europei ed internazionali decidono di riconoscere lo Stato di Palestina, processo iniziato nel 1988 – che attualmente registra l’adesione di circa 160 Stati dei 193 stati membri delle Nazioni Unite – il governo italiano temporeggia, vigliaccamente. Come sempre la Meloni stalla e continua a mantenersi nella zona dell’ambiguità, imponendo due condizioni nella mozione che presenterà in aula: la restituzione degli ostaggi da parte di Hamas e la sua esclusione da un eventuale governo. Può sembrare un’apertura ma è semplicemente un diversivo, per allentare le pressioni post sciopero e per mettere in difficoltà l’opposizione che chiede il riconoscimento da tempo e che lo vorrebbe con le stesse condizioni. Ma loro continuano a generalizzare, come sempre, pensando che Palestina sia uguale ad Hamas e al terrorismo. Lo accettano ma con riserva, restando nell’immobilismo totale, tipico del governo meloniano. Mentre Salvini mette in vendita il diritto di manifestare – minacciando cauzioni per gli organizzatori di cortei e manifestazioni – l’USB annuncia un altro grande blocco. Ci auguriamo che tutto vada avanti, che le piazze e le strade siano sempre gremite di gente. Ci auguriamo che i presidi nei porti mantengano la stessa energia, che la Global Sumud Flotillia abbia sempre vento e coraggio e non droni in testa. Che a Gaza ci sia una nuova alba e nelle vite di alcuni governi, il tramonto.

Scrittore freelance e copywriter. Lavoro nel mondo degli eventi e del turismo.