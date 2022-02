Un trentennio buono nel consiglio comunale di Matera, a cavallo tra la Prima e la Seconda Repubblica, fedele agli ideali liberali prima con il Pli e poi Unione di Centro e Forza Italia. Il geometra Francesco Paolo ” Cecchino” Di Pede ha macinato politica se n’è andato a 87 anni, con le sue battaglie dentro e fuori il consiglio comunale. E ,al contrario della sua statura sono rimaste proverbiali i suoi interventi in consiglio comunale su temi urbanistici che ne fecero un gigante della politica. Interventi che diventavano vere e proprie arringhe, con tanto di supporto normativo, a tutela del lotto minimo di edificazione,in particolare. Interprete delle esigenze di cittadini che volevano realizzare un ”minimo” di volumetrie, dove avevano un pezzo di terra. E poi le aree produttive, anche qui per favorire gli investimenti di artigiani e commercianti. Protagonista sempre nelle diverse stagioni della politica nelle coalizioni proporzionali dal pentapartito alla rovescia (dalla Dc al Pci)di Alfonso Pontrandolfi a quelle con lo scudocrociato con Saverio Acito, proseguite con le giunte guidate da Mario Manfredi, Angelo Minieri e Michele Porcari. Temi caldi, quando i consigli comunali, che si svolgevano nell’aula di via La Vista, erano seguiti e duravano fino a tardi. E da parte di Di Pede che conoscevano bene storie e vicende cittadine venivano fuori anche battute colorite, per stemperare gli animi, come la definizione di “fante lesto e di lesto fante” o l’invito al sindaco Mario Manfredi, in carica dal 1994 al 1998, e docente universitario di filosofia di ”prendersela con filosofia”… Battute che strappavano il sorriso, come quando tirava fuori l’equivoca toponomastica cittadina della sua residenza : ”abito in via Mirabene o in Salita Guida Dorso?”. Un tormentone,poi risolto. Ma quando si trattava di fare politica la bandiera tricolore liberale veniva fuori ”alla grande” come ripeteva, consapevole che non era facile per un piccolo partito con poche risorse . E quando per un comizio o per altro evento veniva un ministro o un leader nazionale sapeva promuovere Matera, alludendo alle potenzialità. Ricordiamo le visite dei ministri Renato Altissimo, di nome e di statura, che nel Paip inauguro una azienda di lavorazioni di formaggi e di Francesco De Lorenzo sulla riforma sanitaria. Trent’anni buoni in consiglio, anche con incarichi assessorili, quando traffico, polizia municipale e annona erano insieme, presidenze di commissioni, segreterie di partito e campagne elettorali portate a termine con il porta a porta d’un tempo. Ci metteva faccia e impegno. L’avevamo incontrato molto tempo fa, durante una giornata di sole, in via Ridola e avevamo ricordato le cronache dei consigli comunali del passato. E lui, salutò alla sua maniera , come faceva con i giornalisti : ” Ci vediamo signora stampa…” Lo ricordiamo cosi. Domani nella chiesa di San Rocco,alle 15.00, l’ultimo saluto della città e degli ultimi liberali.



Il ricordo dell’avvocato Carmine Ruggi.

” Fu un liberale vero e passionale- ha detto Ruggi, alla guida del Pli locale fino agli inizi degli anni Novanta. Io avevo come referenti e sostegno rappresentanti del mondo imprenditoriale, bancario. Di Pede portò avanti un lavoro intelligente e impegnativo, facendo campagna elettorale casa per casa, forte dei suoi rapporti con tutti e i risultati vennero. Tenne alta la bandiera del Pli finchè fu possibile. Poi il terremoto di tangentopoli e la scomparsa dei partiti della Prima Repubblica portarono ad altre aggregazioni. Ma quegli ideali con lui non morirono mai. Anzi” E Ruggi due anni fa lanciò l’invito a ricordare il leader liberale Giovanni Malagodi https://giornalemio.it/politica/giovanni-malagodi-liberale-illuminato-che-matera-lo-ricordi/



Cordoglio di Forza Italia

L’onorevole Michele Casino insieme al sottosegretario per l’editoria Giuseppe Moles e a tutti i rappresentanti del partito Forza Italia esprimono cordoglio per la scomparsa di Francesco Paolo “Cecchino” Di Pede, storico consigliere comunale della Città dei Sassi, da sempre impegnato nella crescita politica, sociale ed economica della comunità materana.



Matera, 22 febbraio 2022

Il cordoglio Confcommercio Matera

Confcommercio Matera esprime il suo cordoglio per la scomparsa di Francesco Paolo Di Pede, detto “Cecchino”, un uomo che si è sempre impegnato per il suo territorio, ed è sempre stato vicino al mondo imprenditoriale e delle associazioni di categoria.