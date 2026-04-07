C’è una Primavera Giovanile per le Politiche 2027 in Basilicata

A scendere in campo i giovani della comunità studentesca potentina, che hanno annunciato di volersi impegnare da protagonisti per le elezioni politiche del 2027. E la cosa non può che fare piacere dopo l’esperienza dei giovani materani che hanno portato avanti alcune iniziative di partecipazione e confronto alle comunali 2025 eleggendo come loro rappresentante Luca Colucci Il presidente di Primavera Giovanile, Michelangelo Maio, e il segretario politico Italo Marsico ci credono e hanno cominciato a fare rete in una regione, la Basilicata, alle prese con la emigrazione giovanile e con la riduzione dei servizi che penalizza quanti restano. Ma c’è anche un problema di rappresentanza politica ridotta a zero…visto che i parlamentari eletti in Basilicata sono stati imposti dalle segreterie nazionali dei partiti. E né le riforme parlamentari in corso lasciano presagire cambiamenti, a cominciare dalle preferenze. Ragazzi, in gamba. Fate politica, confrontatevi in sedi fisiche, evitando di parlarvi addosso sui social e investite in voi stessi, guardando e trovando proposte per il futuro della Basilicata. Buon lavoro e auguri!



IL COMUNICATO STAMPA

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Oggi, 7 aprile 2026, ha avuto luogo – presso il Consiglio Regionale della Basilicata – la conferenza stampa di presentazione della Primavera Giovanile, una nuova organizzazione politica promossa dalla comunità studentesca locale.

A presentare la nuova organizzazione giovanile è stata la sua prima direzione, per la quale sono intervenuti il Presidente, Michelangelo Maio, ed il Segretario Politico, Italo Marsico.

Come inizialmente illustrato da Michelangelo Maio, la Primavera Giovanile è un’associazione che si prefigge di associare giovani per promuovere un sempre maggiore interessamento alle questioni politiche e sociali in cui le giovani generazioni sono maggiormente coinvolte e con un occhio attento al proprio territorio.

Successivamente, il Segretario Politico dell’organizzazione, nonché Presidente della Consulta Studentesca di Potenza, Italo Marsico, ha illustrato le ragioni che hanno condotto alla nascita della Primavera Giovanile e ai principali obiettivi della stessa.

Nel suo intervento, Marsico ha sottolineato come l’iniziativa nasca dall’esigenza di rinnovare profondamente la politica, rendendola più vicina alla visione e alle istanze delle giovani generazioni. Un’esigenza maturata anche alla luce delle recenti vicende politiche, sia a livello regionale che nazionale, che hanno contribuito ad accrescere la sfiducia dei cittadini, in particolare dei giovani, nei confronti della classe dirigente.



Ampio spazio è stato dedicato al ruolo delle nuove generazioni, che – secondo Marsico – hanno dimostrato una rinnovata capacità di incidere nei processi democratici, come evidenziato dalla partecipazione al referendum sulla giustizia del 22 e 23 marzo. Un segnale chiaro: i giovani chiedono oggi un ruolo centrale e co-protagonista nella vita politica del Paese. Lo stesso Marsico ha dichiarato come siano stati i giovani ad incidere sul risultato finale del Referendum sulla Giustizia, così come incideranno sul risultato finale delle prossime elezioni politiche in programma per il 2027.

La Primavera si propone dunque come un’organizzazione politica a tutti gli effetti, dal carattere progressista e riformista, con l’obiettivo di costruire un punto di riferimento unitario per la rappresentanza studentesca e di diffondere una nuova cultura della partecipazione, fondata sul rispetto delle istituzioni e su un impegno consapevole nella cosa pubblica.

Nella sua fase iniziale, l’organizzazione opererà principalmente all’interno della comunità studentesca, con l’obiettivo di rafforzarne il coordinamento e l’efficacia dell’azione politica. Centrale sarà il tema della formazione: Marsico ha ribadito la necessità di un percorso graduale e strutturato, basato su studio, militanza ed esperienza diretta, come risposta alla crisi e alla “decadenza” della politica contemporanea.

Infine, è stato evidenziato l’impegno della Primavera nel proseguire e rafforzare le iniziative già avviate nel mondo della rappresentanza studentesca, con l’ambizione di contribuire, nel lungo periodo, alla costruzione di una nuova classe dirigente.

Enrico Vaccaro, Segretario Amministrativo della Primavera, ha dichiarato: “Credo che il grande problema della nostra generazione, in particolare in Basilicata, sia che noi giovani siamo pochi, e quei pochi sono disorganizzati e poco partecipi. Vedo nella Primavera la possibilità di creare una realtà associativa che faccia gli interessi dei giovani, che faccia i miei interessi e quelli dei miei coetanei. È il momento di unirci, di trasformare la nostra frammentazione in forza e far sentire davvero la nostra voce, senza aspettare che altri decidano per noi.”