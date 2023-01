C’è un ‘’Regolamento’’ per aiutare gli sfollati della voragine di Montalbano

E’ la proposta che viene da Leonardo Rocco Tauro, consigliere comunale della lista Montalbano -La Città Che Vogliamo ,dopo la voragine che ha procurato disagi e la conseguente evacuazione, per motivi precauzionali,di alcune famiglie in via Sant’Antuono che al momento hanno trovato sistemazioni alternative. La misura consentirebbe di individuare soluzioni di somma urgenza, nel caso di calamità. Argomento da tenere in considerazione, soprattutto ai temi necessari che l’Amministrazione comunale dovrà stimare per gli interventi del caso.

Voragine a Montalbano Jonico: Proposta del gruppo Consiliare di minoranza!

Nell’esprimere piena e totale solidarietà ai nostri concittadini che sono stati costretti ad abbandonare le proprie abitazioni per una grossa voragine apertasi in via Sant’Antuono, comunichiamo pure che abbiamo inoltrato come gruppo consiliare una interrogazione urgente e scritta, sperando di ricevere almeno una nota di riscontro, alla Amministrazione comunale, con la quale suggeriamo loro un percorso finalizzato all’acquisizione di locali per fare fronte a situazioni, volta per volta ed in via temporanea, di disagio sociale oppure calamità naturali oppure eventi imprevedibili, come è il caso, purtroppo, che abbiamo dovuto registrare nei giorni scorsi.

L’Amministrazione comunale si è dotato infatti nei mesi scorsi di un Regolamento che prevede, onde evitare situazioni di abbandono di beni immobili, urbani o fondiari, che possano causare danni a persone o a cose, la requisizione di tali beni per fini privati o pubblici.

Proprio a tale Regolamento si potrebbe mettere mano con urgenza per una ricognizione dei locali ricadenti in tale ipotesi, al fine di poter contare su un numero adeguato, case eventualmente da sistemare con sollecitudine nel caso non fossero utilizzabili da subito, e tenute a disposizione per le più svariate esigenze che si dovessero presentare.

15/01/2022

Leonardo Rocco Tauro

Consigliere Comunale

Montalbano -La Città Che Vogliamo