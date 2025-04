C’è già un.. sindaco a Irsina. Candela da solo. Da vedere a Bernalda e Montalbano

Capita di non riuscire a trovare la quadra tra i banchi dell’opposizione , con simboli che scompaiono, come accaduto per il Pd a Matera e a Potenza, per citare i casi eclatanti da silenzio assenso, e così in comuni come Irsina (Matera) i cittadini si troveranno una sola lista per il voto delle amministrative del 25 e 26 maggio, dopo che lo scorso anno l’ex primo cittadino Nicola Morea ( Azione) era stato eletto in consiglio regionale. Toccherà a Giuseppe Candela, assessore uscente della passata Amministrazione, a guidare la lista ”Un’altra Irsina”. Buon lavoro… Non così a Bernalda e a Montalbano Jonico, che anche loro hanno dovuto rinunciare ai primi cittadini eletti in consiglio regionale: Domenico Tataranno ( Lega) e Piero Marrese ( Pd).



Giuseppe Gallotta con la lista “Bernalda Metaponto per Gallotta sindaco” se la vedrà con la vice sindaca uscente Francesca Matarazzo per la lista a lei collegata ”Prima Bernalda e Metaponto” . A Montalbano jonico confronto tra Giuseppe Di Sanzo, vicesindaco dell’amministrazione uscente, per la lista “Avanti Montalbano” e Marcello Maffìa a capo della lista “Nuovamente Montalbano”. Campagna elettorale aperta e su temi per le popolazioni locali che riguardano servizi, lavoro, ripresa. Ne sapremo di più nelle prossime settimane.



Un’occhiata anche alle candidature in provincia di Potenza. A Tolve c”è il dopo Pasquale Pepe, attuale assessore regionale alle Infrastrutture. Nel paese di San Rocco, sfida aperta tra il consigliere uscente Renato Martucci, con Tolve in grande, e Delia D’Eugenio per “Sìamo Tolve”. Sfida a tre a Senise, tra Amedeo Castelluccio per “Senise Futura”, Eleonora Castronuovo con “Senise responsabile” e Antonio Uccelli – “Rinascita senisese”. Stesso numero di candidati sindaci ad Atella. Si ripresenta, dopo la fase commissariale, il sindaco Giuseppe Donato Telesca con la lista “Costruiamo il domani”, il predecessore Gerardo Petruzzelli, con Lista Civica per Atella, e Francesco Leccese per Atella Cuore e Futuro. Ai cittadini le scelte.