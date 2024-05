C’è aria di “Rifondazione”. Comizi di Pace,Terra e Dignità a Matera e Potenza

Torniamo al passato per costruire il futuro. Ed è quello di cui la politica, soprattutto nel disorientato popolo di militanti e simpatizzanti, orfani di una ”casa comune” di Sinistra- soprattutto- dove potersi confrontare, lottare su temi identitari come lavoro, solidarietà, diritti, democrazia, libertà e pace. Perchè se non c’è pace, e non si lotta per ottenerla, prevarranno- come sta accadendo in Europa , a Gaza e in altre aree di conflitti dimenticati- logiche di sfruttamento, sopraffazione che le guerre portano nella lunga scia di sangue che le contraddistinguono. ”Le guerre sono inutili” come ripete Papa Francesco e a pagare è sempre la gente indifesa. Domani a Potenza e a Matera la lista ”Pace,terra e Dignità” sarà in piazza, con Maurizio Acerbo e Laura Marchetti per la circoscrizione Sud. Informarsi, capire cosa fare e dove vuole andare una Unione Europea, che sul tema dei conflitti ha mostrato di non avere autonomia decisionale, è importante per fare le scelte giuste, esprimendo il diritto dovere di andare a votare. Siamo anche cittadini d’Europa, non dimentichiamolo. E non dimentichiamo, quanti negli anni ’50 si impegnarono per la pace costruendo l’Europa, sulla scia di quel ”Manifesto per l’Europa libera” scritto nel 1941 da Altiero Spinelli e collaboratori durante il ”soggiorno obbligato” da confinato politico a Ventotene. Ecco da dove parte l’Europa per la pace, ma con un vento di ”rifondazione” quanto mai necessario, per evitare derive sovraniste che stanno minando la coesione dell’Unione.



ELEZIONI EUROPEE 8-9 GIUGNO

POTENZA – SABATO 18 MAGGIO

PIAZZA DUCA DELLA VERDURA ORE 11.30

conferenza stampa con Maurizio ACERBO

MATERA – SABATO 18 MAGGIO

PIAZZA VITTORIO VENETO ORE 18.30

comizio con

Maurizio ACERBO e Laura MARCHETTI CANDIDATI DI PACE TERRA E DIGNITÀ NELLA CIRCOSCRIZIONE SUD

per Pace Terra e Dignità Basilicata Nicola Sardone

Potenza venerdì 17 maggio