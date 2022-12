C’è anche ”Apo” sulle barricate curde di Parigi

La strage di cittadini curdi avvenuta a Parigi per mano di un estremista di destra, che avrebbe agito per motivi razzisti, come accaduto in precedenti episodi, e le proteste di piazza che vanno avanti da alcuni giorni, hanno scoperchiato la pentola a pressione sulla storia e sul futuro del popolo curdo, alla ricerca di una Patria finora negata. Un popolo finito nella diaspora internazionale e nei territori senza identità riconosciute tra Iran, Iraq,Siria e Turchia sopratutto che detiene dal 1999 presso il carcere di massima sicurezza di Imrali,Abdullah Öcalan, noto come ”Apo”, il fondatore del PKK, il partito dei lavoratori del Kurdistan. Una vicenda non ancora chiusa e che vede rimbalzare da Parigi accuse, tutte da verificare, verso il governo di Ankara e con richieste di tutela della comunità curda al governo Francese. Il vecchio ”Apo”, accusato di terrorismo, non nuoce e continua a scrivere libri da carcere, ma resta irrisolta la questione curda. Un popolo che ha combattuto per l’Occidente e vinto contro le milizie del ”califfato nero” nella guerra in Iraq, con i risultati che sappiamo. Pentola dei conflitti non più in ebollizione su quel fronte, ma con finanziatori e responsabilità tutte da chiarire su quella pagina nera del terrorismo di matrice islamica. Certo è che la fiammata curda parigina ha riaperto ferite e rivendicazioni mai sanate, con riflessi e ulteriori fibrillazioni nei Paesi che sono alle prese con problemi interni repressi con il pugno di ferro: dall’Iran alla Turchia. Quest’ultimo Paese , che fa parte della Nato, impegnato in un ruolo di mediazione con la Russia nel conflitto in Ucraina e nella vicenda dei migranti alle porte dell’Europa. Davvero una bella gatta da pelare, con l’Europa alle prese con le vicende energetica e della corruzione lobbistica pro Qatar in vista dei mondiali di calcio (e con rappresentanti italiani dell’area di centrosinistra coinvolti. L’Italia si occupò delle vicende curde e, in particolare, nel novembre 1998 con l’arrivo a Roma di ‘Apo’ proveniente dalla Russia. Ad accompagnarlo il , deputato di Rifondazione Comunista, Ramon Mantovani. La consegna del leader del PKK alla polizia italiana, non portò all’asilo politico auspicato. Il governo guidato da Massimo D’Alema non si pronunciò in tal senso, a seguito dei timori di boicottaggio contro le aziende italiane, che operavano in Turchia. E lo stesso accade per altri governi occidentali. Poi la cattura di Ocalan in Africa per l’ultimo volo, finora, verso la prigione del Mar di Marmara. Nei suoi confronti restano le accuse di terrorismo, nonostante gli appelli al dialogo e le cittadine onorarie attribuitegli anche in Italia, come Napoli per esempio. Il suo volto, comunque, è sulle barricate di Parigi. Una evasione ideale, che segna la lotta di un popolo alla ricerca di un riconoscimento e di una identità, come riportano i tanti servizi sulla loro storia ripresa da commentatori e organi di informazione. E non è il solo…