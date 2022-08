Cattolici e terzo polo? Prima un doveroso ‘’Mea Culpa’’!

Che la politica del buon senso, della coerenza e della ‘’adeguata preparazione’’ abbia bisogno di moralità e di un apporto militante dei cattolici, che sono tana parte della storia del BelPaese, è fuori di dubbio. Quando saltano equilibrio, competenze, visione d’insieme si scontano guai, crisi di identità, che portano alle derive ‘’tecniche’’ da Monti a Draghi ( contesti e figure diverse) dei governi da ‘’tutti insieme incompatibilmente’’. E né servono le iniziative da calcolo di sagrestia…di ‘’figliuoli’’ di confraternite o dello scoutismo come i Renzi, i Letta (zio e nipote su fronti diversi) i Calenda e altri figure di ‘’pronta visibilità’’ dalla filiera centrista, scudocrociata e di simbologia filiale. Senza un salutare ‘’mea culpa’’ di quanti si riuniscono in preghiera, dietro o quella navata, tabernacolo , oratorio o finestra istoriata non si va da nessuna parte. E gli appelli di un puro ed entusiasta della matrice sturziana, come Franco Vespe, che la politica come gli scacchi ce l’ha nel cuore e nel sangue non si va da nessuna parte. Tentativi di aggregazione, come sta facendo con altrettanto entusiasmo Pasquale Tucciariello, sono destinati a restare nel cassetto. Non bastano gli appelli e i richiami alle radici se il metodo di confronto e di ‘sfruttamento’’’ di simboli e consenso servono per posizionare gli ondivaghi del proporzionalismo ricattatorio in funzione del ‘’ chi mi spetta se…’’. Aldo Moro ed Enrico Berlinguer, figure politiche diverse ma di spessore, avevano toccato con mano…quasi 50 anni fa…l’esigenza della questione morale. Serve un ‘’mea culpa’’ che porti sull’eremo dei pentiti quanti continuano a far male, con ipocrisia o facciatosta se preferite, non solo ai cattolici che vogliano impegnarsi in politica, ma anche al BelPaese che ha perso- e tanto- dagli opportunisti di matrice floreale e crociata del presente. Li rivedremo, purtroppo, nelle liste omnicomprensive per le politiche del 25 settembre. Per loro nessun ‘’Pater’’ o ‘’Ave’’ ma un convinto ‘’ De Profundis!’’.



LE RIFLESSIONI DI VESPE

In questi giorni su Whattsapp mi è arrivato un accorato appello destinato a tutti i Cattolici (non ce ne sono più poi tanti in giro!). L’appello esortava i Cattolici a fare scelte elettorali a favore di quelle formazioni che avevano programmi più consoni ai valori cristianamente ispirati. Questa esortazione faceva riferimento ad un “illustre” precedente: il Patto Gentiloni del 1913. Fa poi un errore storico gravissimo affermando che il Partito Popolare di D. Luigi Sturzo è nato dalle costole di quell’accordo. Ma nemmeno per sogno! Il PPI nacque in contrapposizione e per combattere lo spirito che ispirò quel patto miserevole. Ma andiamo con ordine. Nel 1913 fu introdotto nel sistema elettorale il suffragio universale maschile. Giolitti per compensare il vantaggio oggettivo che questo comportava per il partito socialista, volle chiudere un patto con i cattolici rappresentati da Gentiloni. Questo patto consisteva nell’irrobustire le liste elettorali del partito Liberale con personalità provenienti dal mondo cattolico e di salvaguardare alcuni punti programmatici che stavano a cuore alla Chiesa italiana, per incassare il voto dei cattolici. In questo modo Giolitti stravinse le elezioni del 1913. la Chiesa – a quel tempo aveva tante “armate- fece a sua volta cadere il “non-expedit”. L’obiettivo di don Sturzo era quello, al contrario, di creare si un partito di ispirazione cristiana, ma laico ed a-confessionale, aperto a tutti gli uomini “liberi e forti” che fosse capace di assumersi laicamente il carico della complessità della politica senza visioni pre-concette e senza risposte anticipatrici e dogmatiche ai problemi. Un partito che si battesse per il bene comune complessivo di tutta la società italiana e che non fosse in campo solo per difendere specifici interessi di parte (come prevedeva il patto Gentiloni). Per Lui i Cattolici non dovevano agire come una “Camarilla” (termine italianissimo che traduce il termine inglese “Lobby”) ma come persone sinceramente appassionate al destino del proprio paese. Un partito di cattolici ma non dei cattolici; ovvero senza la pretesa di imporre l’unità dei cattolici in politica, quanto piuttosto un’area dove raccogliere le energie di tutti gli uomini di buona volontà. Partito a-confessionale e laico. Ovvero separava nettamente l’impegno politico dei cattolici, dai destini e gli interessi della sfera ecclesiale. Poi il PPI fu spazzato via dall’avvento del fascismo. La carica profetica che l’aveva ispirato fu soffocata dal “vizio” concordatario che afflisse la Chiesa italiana. Con il concordato del 1929 la Chiesa infatti rinunciò a qualsiasi forma di opposizione al regime e, come contropartita, ottenne la tutela di alcuni suoi interessi sia materiali che immateriali (la difesa della Camarilla!). Insomma accadde proprio quello che don Sturzo, mandato nel frattempo in esilio, voleva scongiurare. Via Concordataria che poi si è ri-proposta con la fine definitiva della DC-PPI. Ma questa è un’altra storia.



Lo storico Furet ha individuato nella irriducibilità fra Liberalismo, fondato sulle libertà dell’individuo, e le ideologie collettivistiche (fascismo e Comunismo) la principale causa delle tragedie del 900. Il più grande merito del Partito Popolare è stato quello di forgiare il concetto di persona con il quale ha risolto detta irriducibilità sciogliendolo nelle costituzioni europee post-belliche. Concetto di persona che è si centrata sulle libertà dell’individuo, ma lo coglie inserito in una rete di relazioni e di mondi vitali capaci di costruire corpi intermedi fra il cittadino e le strutture statuali. Questa rete di relazioni, in cui la persona è immersa, funziona e diventa patrimonio comune ed energia positiva per un paese, se si poggia sulla solidarietà e la sussidiarietà. L’approccio del popolarismo e delle social democrazie, pur condividendo gli stessi fini di promozione della coesione sociale, come acutamente mi ha fatto notare Pasquale Doria, tuttavia si divaricano nelle modalità di attuazione. Il mantra della Social democrazia è quello di un “Wellfare state” che si occupa del cittadino dalla culla alla tomba. Il popolarismo ha sempre promosso la “wellfare community”. Ovvero non è solo lo stato ad intervenire ma chiama alla corresponsabilità i corpi intermedi presenti nella società sulla base del principio sussidiarietà. La fine della forma partito ( prima il PPI, poi la DC e di nuovo il PPI) che ha incarnato il popolarismo sturziano, di cui ancora oggi c’è tanto bisogno, è caduto sotto i colpi della questione morale che gli ultimi miserabili suoi rappresentanti, non hanno saputo superare. La cosa assurda è che con incorruttibile, sfrontata faccia di bronzo, proprio coloro che buttarono alle ortiche questa straordinaria esperienza per rincorrere posizionamenti personalissimi – è tipico delle mediocri seconde-terze linee della politica- oggi tentano goffamente di ricostituirla. Alcuni nomi su tutti: Mastella, Cesa, Tabacci, Gargani. Sempre loro sono quelli che hanno osteggiato più ferocemente tentativi genuini e lodevoli di ricostituire quest’area come l’ultimo esperito da un altro straordinario “Pasquale” a me molto caro (Tucciariello). Oggi quest’area popolare potrebbe rinascere, coagulandosi in nuove formazioni come Azione dove c’è ampio spazio per essa e nella quale si può fruttuosamente contaminare con quella liberale, socialista ed azionista. Le prossime elezioni potrebbero essere un’occasione per rilanciare la cultura del popolarismo con la formazione di un terzo polo della responsabilità contro i populismi di destra, sinistra ed ambientalisti che siano. Speriamo che non sia l’ennesima….. perduta!