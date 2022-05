La sua è la forza della coerenza, che ha contrassegnato una storia fatta di impegno, lotta e di dire, raccontare la verità, sempre, di donna e politica di ‘’Sinistra’’ impegnata per la democrazia. Luciana Castellina, giornalista, scrittrice, parlamentare comunista, e presidente onoraria dell’Arci, ha le idee chiare su come superare crisi di identità, partecipazione e proposte di una Sinistra in crisi e sulla necessità che possa svolgere un ruolo in un Paese dove ce n’è davvero bisogno.

L’abbiamo incontrata a Matera, al Sabir, al festival delle culture mediterranee, dove in tanti l’hanno riconosciuta e salutata con affetto e rispetto. Le abbiamo chiesto se ha dare “consigli, suggerimenti’’ a compagne e compagni rimasti fedele alla linea, a una bandiera, a un simbolo o quanti non si ritrovano da nessuna parte, dopo la scomparsa del Pci e la sua evoluzione (o involuzione secondo altri) nelle varie formule e sigle, che ne hanno fatto qualcosa di moderato.

“Mah, qui c’è anche un elemento di pigrizia– risponde Luciana Castellina- Io sono critica su quello che succede. Penso che la cosa fondamentale sia quella di costruire forme organizzate nella società che possono essere le più varie. Io sono iscritta a Sinistra Italiana, perchè comunque è il meglio che c’è. Ci sono i troppo lamentosi che dicono che non c’è nulla. No qualcosa c’è, ma occorre impegnarsi. Quanto alla frammentazione c’è che i giovani sono cresciuti in una fase in cui il partito è visto solo come uno strumento elettorale e in quanto tale non interessa. Bisogna prima costruire la democrazia ”.

Tornare a fare politica, formare e formarsi, confrontarsi e costruire e ascoltare quello che non va e vedere cosa si può fare. Inevitabile chiederle se rifarebbe tutto quello che ha fatto in politica?

” Tante cose -risponde- si potevano fare meglio. Uno si fa sempre autocritica. Ma nella sostanza io sono contenta di quello che ho fatto nella vita”.

Parla la sua storia di ieri, dalla costituzione de ‘’Il Manifesto’’ nel 1970 dopo l’espulsione dal Pci per la sua presa di posizione a favore della Primavera di Praga, e l’impegno di oggi su diverse problematiche ed emergenze. Tra queste, e in tema, con il Sabir, la questione degli immigrati.



” Sono certamente una risorsa -dice la presidente onoraria dell’Arci. Bisogna abituare a pensare, che ormai la popolazione è nomade anche quando non c’è una crisi dietro . Non si capisce come le merci possano girare tutto il mondo e gli uomini, le donne no.Il problema è che questa guerra, che è un pericolo reale, tutti ne stanno sottovalutando il pericolo,rischia di concentrare l’attenzione politica tutta attorno ai Paesi Nato.,che ormai sono aumentati. noE’ una follia pura, perchè accelera la guerra: E che il luogo da cui viene la maggioranza degli emigrati è il mar Mediterraneo . Un luogo che rischia di scomparire dalla scena politica , perchè la geopolitica cambia . E questo mi sembra la cosa più preoccupante”.

Ci vorrebbe più Sinistra, che è scomparsa nelle vecchia struttura e presenza e stenta a farsi strada.



” Non è vero che la Sinistra è scomparsa, ma si è deteriorata – precisa la battagliera Luciana Castellina- perchè quando Letta dice : “Viva gli Stati Uniti, viva la Nato” per me non è di Sinistra, ma è un’altra cosa. La Sinistra c’è non ha le forme politiche , elettorali, ma c’è anche una ragione. Perchè dovrebbero interessarsi di politica se si ritiene solo quella che si fa in Parlamento? Il parlamento non decide niente e tutti aspettano che decida. La politica è questa, con l’impegno di giovani, associazioni come l’Arci, qui al Sabir, al festival delle culture mediterranee, che si occupano di politica come la intendo io. Al Parlamento poco importa . E una ragione c’è perchè c’è una tale crisi della democrazia , che il rapporto tra istituzioni e società è nullo come si vede nella vicenda della guerra tra Russia e Ucraina. Il 95 dei parlamentari vota per le armi e il 60 per cento contro. Non c’è mai stato un distacco così forte tra rappresentanza politica e realtà. Non c’è la crisi della Sinistra, c’è la crisi della democrazia. E allora occorre ricostruire forme di democrazia organizzata nella società”.

Al lavoro, compagni, compagne e giovani alla ricerca di una alternativa possibile. Si ricomincia guardandosi negli occhi e affrontando i problemi, come la democrazia, la pace, che non sono affatto scontati. Rileggete storia e battaglie della compagna Luciana e ve ne farete un’idea-