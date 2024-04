Casse in rosso a Montalbano? Minoranza chiede lumi. Il 19 consiglio

Non è la prima volta che la minoranza al Comune di Montalbano Jonico, con Leonardo Rocco Tauro, chiede delucidazioni sullo stato di salute delle finanze comunale e nella corposa nota che segue commenta negativamente l’operato della giunta guidata dal sindaco Pietro Marrese. Si attendono risposte che dovrebbero venire a breve, a quanto pare, nella seduta straordinaria del consiglio comunale del 19 maggio, quanto sarà illustrato e si dovrà votare sul rendiconto per l’esercizio finanziario del 2023. Mano alla calcolatrice e al dibattito, come sta accadendo in questo periodo, anche in altri Comuni. A Matera stesso tema nella seduta del 30 aprile, convocata in prima convocazione al mattino e in seconda per venerdì 3 maggio.



MONTALBANO : SITUAZIONE FINANZIARIA DISASTROSA!

Per l’amministrazione comunale, i cittadini di Montalbano meno ne sanno meglio è.

Infatti, la disastrosa situazione finanziaria locale che il sindaco Marrese, neo consigliere regionale di opposizione, lascia ai suoi colleghi di maggioranza, diventerà ancora più ingestibile nei prossimi mesi. L’utilizzo quasi totale del fido concesso dalla banca tesoriera, nonché la elevata creditoria a favore di alcuni grandi creditori e fornitori dei servizi pubblici nella città, rischia di travolgere definitivamente l’ente comunale.

Nessun allarmismo strumentale da parte nostra, ma solamente la presa d’atto di una situazione che è arrivata al suo culmine. Né si intravedono, al momento, rientri celeri della propria creditoria nei confronti dei cittadini, che assomma ad un importo significativo.

Dunque bilancio politico-finanziario del tutto fallimentare per colui che ha capeggiato la coalizione, uscita sconfitta, di centrosinistra regionale.

Chi gli subentrerà per il tempo strettamente necessario, prima di ridare scheda e matita agli elettori della città jonica, dovrà sudare le proverbiali sette camicie se vorrà raddrizzare una nave in gran tempesta, che sta calando inesorabilmente a picco.

Ed essendo Montalbano un comune che sta già usufruendo del ripianamento dei propri conti, a fronte di una ulteriore criticità di pari natura non le potrà più essere accordata la procedura di predissesto, ma si concretizzerebbe direttamente lo spettro del dissesto finanziario.

Non siamo mai stati per il tanto peggio tanto meglio, ma nemmeno possiamo essere silenti di fronte alla “irresponsabilità di chi doveva essere responsabile”.

Hanno avuto l’occasione, all’inizio del loro primo mandato 2015, di azzerare la pesante situazione, con somme ricevute quasi tutte a fondo perduto da Stato e Regione Basilicata, e poter così ripartire senza pesi finanziari. Invece, in soli pochi anni, hanno creato una debitoria pari quasi a quella che hanno ereditato nel 2015, ma che veniva da un accumulo di decenni, e di più amministrazioni di vari colori, e senza aiuto del PNRR, che ha permesso, viceversa, agli attuali di ricevere in questi anni milioni di euro “a palate”, a fondo perduto, anche per opere pubbliche alquanto discutibili.

Abbiamo in questi nove anni costantemente denunciato la grave situazione dei conti pubblici, e non solo, sia agli amministratori locali che agli stessi cittadini.

Ora non ci resta che attendere come il futuro sindaco facente funzioni saprà mettere mani nei conti (cosa che comunque dovrebbe ben conoscere essendo l’attuale vice sindaco anche il responsabile delle finanze comunali).

Nell’augurare al sindaco e presidente della Provincia di Matera, buon lavoro nelle aule del Consiglio regionale, lo invitiamo anche a non ripetere in quelle stanze quanto di dannoso ha fatto nella casa comunale della sua città.

26/04/2024

Leonardo Rocco Tauro

Consigliere Comunale

Montalbano – La Città che Vogliamo

LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta ordinaria del Consiglio comunale, convocato in prima convocazione per il giorno 19/05/2024, ore 20:00 e, ove necessario, in seconda convocazione il 22/05/2024 ore 16.00 nella sala consiliare sita in Montalbano Jonico, Corso C. Alberto, (SALA CONSILIARE GREGORIO INGUSCIO), per trattare i seguenti punti:

ORDINE DEL GIORNO

1. LETTURA E APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE PRECEDENTI (15 GENNAIO 2024 – 26 FEBBRAIO 2024)

2. APPROVAZIONE MODIFICHE REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

3. APPROVAZIONE RENDICONTO DI GESTIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2023.