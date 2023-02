Caso Schifano/Scarciolla e Tosti abbandonano i lavori della Commissione Pari opportunità

In merito al “caso Stifano” la parola d’ordine nella maggioranza di governo della Città di Matera sembra essere quella di ridimensionare, nicchiare, aspettare che passi “a nuttata“. Infatti nessuna dichiarazione dell’interessato e nemmeno di altri esponenti pur chiamati in causa dai consiglieri comunali che hanno sollevato la questione della inopportunità della permanenza del consigliere pentastellato alla guida della Commissione Pari opportunità. Ma le consigliere Cinzia Scarciolla e Milena Tosti non ci stanno ed hanno abbandonato l’aula in cui si svolgeva la seduta della predetta commissione ed annunciano -nella nota che segue- che non lo faranno fino a che Stifano rimarrà lì. “Assistiamo sbigottite al silenzio assordante dell’amministrazione Bennardi, del Sindaco in primis, dell’assessora alle pari opportunità D’Oppido, e di tutte le consigliere, essendo questa amministrazione la prima ad avere un numero così alto di consigliere elette in maggioranza, che tacciono incomprensibilmente di fronte alla reiterata condivisione di messaggi misogini e sessisti da parte del collega Nicola Stifano. -scrivono le due consigliere- Questo inaccettabile silenzio ci ha indotto, nella seduta della commissione pari opportunità del 31 gennaio, ad abbandonare l’aula in segno di protesta, dopo aver posto la questione pregiudiziale al presidente Stifano e a tutta la maggioranza chiedendo una netta presa di posizione pubblica rispetto alla vicenda, con l’adozione di atti consequenziali, a nostro parere, dovuti e necessari.

A questa nostra richiesta sono arrivati solo giri di parole, funamboliche omissioni, fino ad una vera e propria mistificazione della realtà che è arrivata persino alla negazione dell’entità dello stesso problema.

Sconcertante è aver assistito alla vaghezza con la quale l’assessora Tiziana D’oppido ha sostanzialmente negato di conoscere il problema, pur avendo dichiarato di essere stata contattata da una consigliera sulla vicenda.

Sconcertante è stato ascoltare il capogruppo cinque stelle della maggioranza, intervenuto sul tema, il quale ha sostanzialmente prima difeso il collega di partito Stifano, poi accusato le sottoscritte consigliere Tosti e Scarciolla di aver addirittura “aggredito” il presidente Stifano, determinando così un capovolgimento della realtà e un ulteriore colpevolizzazione di chi, invece, ha soltanto fatto il proprio dovere, affermando la cultura del rispetto, della dignità delle donne, contro ogni forma di abuso.

I diritti non si calpestano, si difendono e noi non arretreremo di un passo nella difesa della dignità delle donne e delle istituzioni.

Non prenderemo parte attiva ai lavori della commissione finchè non vedremo atti concreti da parte di questa amministrazione con le dimissioni del Presidente Stifano.”

