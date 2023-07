Caso Galella e 700.000 euro sottratti a Matera. Quarto (Fdi) getta acqua sul fuoco

E’ sabato e i contatti con esponenti del centro destra materano , per un motivo o per un altro, sono labili e richiedono vari tentativi. Qualcuno è all’estero, altri impegnati altrove e preferiscono non commentare avendo avuto solo gli echi delle polemiche seguite alla mancato approvazione di un provvedimento, in giunta, per la concessione di 700.000 euro da destinare a Matera per un progetto di mobilità sostenibile sulle due ruote e con l’assessore Alessandro Galella (Fdi) che- stando alle prese di posizione di alcuni esponenti di opposizione in consiglio regionale e di associazioni avrebbe fatto mancare apposta il numero legale. E così, qualora ce ne fosse stato bisogno, il campanile tra Potenza (sede della Regione) e Matera ha suonato a stormo ma a martello…Vecchia storia, fatta di trascorsi sportivi, di posizioni ultras e via elencando. Del resto quando ciò accade, aldilà delle situazioni specifiche, è anche perchè dalla Città dei Sassi spesso non si lavora con coerenza, credibilità e decisionismo. E da qui diventa inevitabile puntare il dito con chi ci rappresenta in Regione, sta in silenzio e non prende posizione, alimentando malcontento e frange di qualunquismo. A gettare acqua sulle polemiche è il consigliere e segretario regionale di Fdi, Piergiorgio Quarto,che sulla vicenda Galella (che ha avuto modo di sentire) evidenzia come ci si sia infilati in una situazione di sovrapposizione di equivoci e di prese di posizione fuori luogo, che hanno ingenerato incomprensioni e rispolverato vecchie ruggini.



” La scelta del collega Galella non c’entra nulla con il provvedimento che riguardava Matera- dice Quarto. In giunta, che tra l’altro, è stata fatta da remoto, e sarebbe preferibile farla in presenza, visto che non siamo in situazione di emergenza, si è verificata la correttezza delle procedure e la tempistica di scadenza di quella misura. Da qui la decisione, sul tecnico, di ripresentarla a breve. Tutto qui. Sono materano, rappresento la nostra comunità e ho tutto l’interesse affinchè le misure che riguardano la nostra città e il territorio siano approvate. Sono per il confronto, per la proposta che fanno parte della mia storia e del mio modo da operare”. Fin qui Quarto. Ma sarebbe stato opportuno che quanto accaduto sul provvedimento che ha riguardato Matera e su quanto accaduto in giunta fosse stato chiarito con un comunicato ufficiale. Silenzio,invece, e questo finisce con l’alimentare polemiche (di seguito riportiamo una nota dell’Aism) riaprire vecchie ferite e far innalzare i campanili appena vengono fuori note stonate. Prima o poi capiterà ancora e non si potrà abbaiare alla luna ripetendo ” Ma perchè queste polemiche tra Matera e Potenza?” in una regione nata male, sul piano amministrativo ( ma con un disegno politico gestionale accentratore) della rappresentanza territoriale e di un continuo accentrato di funzioni e servizi che stanno concretizzando- con il calo demografico e l’emigrazione- il disegno della Fondazione Agnelli sulle macroregioni. Senza dimenticare il progetto di autonomia differenziata, che vede il governo regionale allineato e coperto con il disegno governativo. I nodi vengono al pettine. Si vedrà.Si vota tra un anno per le regionali e il ministro Elisabetta Casellati ha detto a chiare lettere, nei giorni scorsi, che Vito Bardi ( Forza Italia) va riconfermato per il prossimo mandato. Dal resto dalla coalizione finora nessun commento ufficiale. Finora.



AISM (Associazione Infrastrutture e Sviluppo per Matera) CHIEDE LE DIMISSIONI IMMEDIATE DELL’ASSESSoRE ALESSANDRO GALELLA PER EVIDENTE CONFLITTO D’INTERESSI.

Dalle gesta dell’Assessore Galella, ex Assessore al Comune di Potenza nell’attuale Giunta Guarente, autodefinendosi appartenente agli ultras del tifo calcistico Potentino, è emerso in forma più evidente, ed agli occhi di tutti il gravissimo conflitto d’interessi tra le amministrazioni del Comune di Potenza e della Regione Basilicata.

Sembra quasi che ci sia una porta di accesso privilegiata come un tornello sempre aperto, da cui i componenti dell’amministrazione comunale di Potenza passano alla Regione Basilicata addirittura per chiamata diretta, creando un evidente conflitto d’interessi, tra il Comune di Potenza e la Regione Basilicata.

Ricordiamo l’ex Sindaco Santarsiero, adesso Galella ed attendiamo al varco l’attuale sindaco Guarente o altri componenti dell’attuale giunta Comunale di Potenza, da quale porta prioritaria entreranno a far parte nelle future Giunte Regionali per chiamata diretta senza essere stati eletti dai CITTADINI, per sporchi poteri e tornaconti elettorali.

Tutto questo per sporchi ed inutili giochi di potere che non danno vantaggi a nessuno, neanche e soprattutto ai cittadini della stessa città di Potenza, destinata a restare nell’oblio del destino mancato e tantomeno della città di Matera e dell’intera comunità Regionale che subiscono in forma diretta taluni conflitti d’interesse.

Nell’interesse dell’intera comunità di questa Regione e della sopravvivenza della Regione stessa, resta da risolvere il problema primario, la sottrazione dei poteri all’amministrazione Regionale per decentrare agli Enti Locali, Comuni, aggregazioni di Comuni e Province per spezzare il circolo vizioso dei poteri di cui la Regione Basilicata ne fa un uso ED ABUSO, talmente distorto da costringere i cittadini a piegarsi ai giochi di potere improduttivi.

Di seguito un’analisi puntuale della vicenda Galella del Dott. Di Palma, dirigente medico del Madonna delle Grazie.



“GESTIONE DEI POTERI IN REGIONE.

L’assessore Galella se non altro ha un merito: ha gettato via la maschera e ha spiegato con chiarezza alla stampa come si muovono i politici potentini del suo genere nelle decisioni regionali. Ha infatti disertato la riunione di Giunta senza alcuna specifica motivazione per far decadere un finanziamento di 700mila euro a favore della città di Matera perché la sua amata città non rientrava nel provvedimento. Vale a dire che per lui ogni provvedimento di qualunque origine sia, deve includere Potenza anche se non c’entra un fico secco. Ovviamente non è vero il contrario come quando si fa dono alla città di Potenza di svariati milioni per semplicemente sanare il deficit comunale. Lui dichiara di fare ogni cosa per “affetto alla città di Potenza”, affetto che in questo caso si identifica nel boicottaggio della città di Matera fine a sé stesso, perché se Potenza non ci guadagna nulla, vuol dire che subisce un grave torto. Chi se ne frega che fine fanno quei soldi pubblici, chi se ne frega che la Basilicata arretra. Ricordo che Galella, ora assessore all’agricoltura, è stato prima assessore alle attività produttive dove giaceva tra mille cavilli il finanziamento di 3 milioni per l’Academy materana di via S.Rocco per un programma triennale di 50 posti di alta specializzazione e dei corrispettivi docenti con obbligo di risiedere a Matera per tutto il triennio. (Oggi sembra ci siano altri guai per questo progetto) ma all’epoca niente Potenza? Tutto fermo e chi se ne frega se la Basilicata si spopola, se i giovani fuggono, se non c’è domani in questa miserabile regione potenza-centrica. L’importante per questo ultras del Potenza (come lui stesso si definisce fin da quando dichiarò che preferiva l’Ebola a che il Matera andasse in serie B) è boicottare Matera. Credo che, per quanti sforzi si facciano, bisogna risalire al pieno Medio Evo all’epoca dei Comuni rivali tra loro, per ritrovare un altro politico che faccia di dichiarazioni di questo squallore. Mi chiedo che senso ha l’esistenza di questa regione se le tasse che versiamo servono a pagare lauti stipendi a personaggi che interpretano così gli interessi dei cittadini? ”