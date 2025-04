Casino: “noi la mina che ha frantumato definitivamente il PD”

“Per chi legge la politica, la discesa in campo di Casino a partecipare alla primarie con Roberto Cifarelli, è stata una mina innescata che ha frantumato definitivamente il PD“. E’ lo stesso Michele Casino a dirlo, con non poco compiacimento, durante l’intervista rilasciata a Paride Leporace questo pomeriggio nell’ambito del tolk televisivo “Oltre il giardino“. Una mezzoretta in cui il consigliere regionale è ritornato sulla vicenda che lo vede protagonista insieme al figlio Nicola della “stranezza” di una coalizione a capo della quale c’è il consigliere regionale dem Roberto Cifarelli. Ed ha in sostanza ripetuto i concetti espressi nella conferenza stampa di qualche giorno fa in cui annunciava il suo passaggio al gruppo misto. Ha ricordato di aver assecondato la via scelta dal figlio Nicola dopo aver verificato la sordità dei dirigenti locali e nazionali del suo partito e del centro destra circa la necessità di ascoltare il territorio nella scelta del candidato sindaco di Matera. E nell’assicurare che a livello di equilibri regionali non cambia nulla, pur stigmatizzando le penalizzazioni per il territorio materano anche nei livelli di sottogoverno regionale, fa trapelare la certezza di aver fatto la scelta giusta per le comunali della sua città e che i suoi ex colleghi del centro destra perderanno la partita. Quindi oltre a dire loro che hanno commesso un plateale errore a non ascoltare quanto proposto da lui e dal figlio, gli sbatte in faccia anche il merito di avere -con la sua mossa del cavallo di partecipare alle primarie con Cifarelli- fatto implodere il più grande partito avverso al centro destra. Scusate se è poco. Insomma, sono tanti i sassolini che di volta in volta il navigato esponente del centro destra materano si toglie…e che scaglia con soddisfazione addosso a chi ritiene destinato a fare una magra figura. Chissà se fanno male anche sulla testa dei tanti entusiasti dem che gli stanno marciando a fianco, quei frantumi dei quel buuum che si vanta di aver provocato a loro danno. Per chi vuole, ecco a seguire l’intera intervista.

