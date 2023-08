Casino: impegnato per la nascita, a Matera, della Academy di alta specializzazione

“Cari concittadini di Basilicata, nel pieno del mandato politico che mi vede impegnato nel dipartimento regionale per le attività produttive, non avrei mai immaginato di dover assistere alle strumentalizzazioni più feroci rispetto ad alcune questioni di vitale importanza per il futuro del nostro territorio.” Inizia così la lettera aperta che Michele Casino, Assessore Regionale alle Attività Produttive della Basilicata, ha reso pubblica in merito alla vicenda dell’Academy di Matera. La nota così prosegue : “In queste settimane ho preso atto con profondo rammarico della macchina del fango posta in essere da chi, anziché mirare con obiettività alla crescita reale del territorio anche al di fuori delle istituzioni, ha deciso di attuare una vera e propria campagna di destabilizzazione mediatica. Finanche nelle ultime ore, la nostra comunità, ha dovuto assistere ad un gioco al ribasso a cui ho deciso di sottrarmi in nome della mia storia politica, senza cadere nel campo delle polemiche e degli sterili campanili.

Per queste ragioni avverto il dovere, in nome della verità storica, di riportare il dibattito nel campo della realtà e delle azioni che il governo regionale sta ponendo in campo non soltanto per tutelare l’iniziativa che vedrebbe la nascita dell’Academy a Matera, ma soprattutto per strutturarla al meglio, dotandola di una visione di lungo periodo e di ampio respiro.

In nome di quel che resta di una coerenza politica ormai ai minimi storici, chi oggi si propone di rappresentare il fronte della polemica e degli attacchi personali studiati a tavolino, dovrebbe quanto meno avere il decoro istituzionale di favorire il lavoro che si sta portando avanti in tutte le sedi pur di tutelare per davvero il territorio, anziché urlare allo scandalo per presunti “scippi” o mancanze che il governo regionale starebbe ponendo in campo.

Le azioni, anche in questo caso, dicono il contrario, ed i fatti, ne sono certo, daranno atto della bontà del nostro impegno.

Sin dal primo giorno del mio insediamento, ho inteso dare grande rilevanza al tema dell’Academy per la città dei Sassi, avendo sempre creduto e sostenuto in tempi non sospetti, ed in tutte le sedi istituzionali, la visione che vedrebbe la Basilicata diventare finalmente terra di attrazione di giovani talenti.

In queste settimane, con la struttura del dipartimento che mi onoro di rappresentare, assodata la piena volontà di utilizzare la dotazione economica del finanziamento recepito dalla Regione Basilicata per la realizzazione del progetto, abbiamo analizzato numeri e strategie, cercando innanzitutto di attuare un percorso comune con tutte le istituzioni in campo, partendo dal ruolo strategico che dovrà svolgere l’università degli studi della Basilicata.

Già nei prossimi giorni, con buona pace di chi nell’opinione pubblica cerca di porsi come paladino a difesa dell’attività ma che poi in fondo dentro di se fa il tifo per il fallimento dell’iniziativa per mere questioni di carattere personale o nella più nobile delle ipotesi per interessi di parte, saremo pronti ad attuare tutte le azioni amministrative propedeutiche e necessarie per la nascita, nella città di Matera, di una Academy di alta specializzazione dove formazione, industria e sviluppo siano capaci di vincere una sfida decisiva per il prossimo futuro.

Concludendo, desidero ribadire il mio impegno saldo e incondizionato nei confronti della comunità materana e di tutta la regione. Non mi lascerò coinvolgere in giochi di basso livello o in tattiche di strumentalizzazione che mirano unicamente a confondere e a dividere. La mia dedizione è rivolta alla crescita reale, al progresso sostenibile e all’innovazione che possano generare un futuro luminoso per le generazioni a venire. Invito tutti coloro che condividono la visione di un territorio prospero e unito a collaborare in questa impresa comune.

Ringrazio chi ha dimostrato fiducia nelle nostre azioni e chi ha abbracciato l’importanza di un dialogo costruttivo e basato sulla verità. Insieme, possiamo superare le sfide e costruire un futuro migliore per tutti noi e per le generazioni dei più giovani”.