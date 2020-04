Va bene che l’emergenza c’è e che i problemi sono tanti e che giusto sentire, ma non far decidere agli esperti. Spetta alla politica fare le scelte e decidere. Per questo va coinvolto il Parlamento. Il parlamentare azzurro Michele Casino ha messo tutte e due le mani nella piaga su come si stanno gestendo le diverse fasi dell’emergenza da epidemia da coronavirus. Riunioni, vertici con la task force degli esperti e poi le conferenze stampe serali del presidente del consiglio dei ministri, Giuseppe Conte o di altri referenti dei settori amministrativi e sanitari. Già il Parlamento, finora ignorato per le emergenze. Deve tornare a lavorare. E lo conferma la presa di posizione delle opposizioni,con una mozione unitaria della minoranza firmata dai capigruppo di Fi, Fdi, Lega e Noi con l’Italia che chiedono il ripristino di “tutte le libertà costituzionalmente garantite”, “nel rispetto delle misure di sicurezza e delle norme sul distanziamento sociale” e ristabilisca “lo stato di diritto al fine di correggere tutte le storture normative emerse”, “in modo da riavviare la normale dialettica con il Parlamento” assegnando “a norme di rango primario eventuali interventi limitativi delle libertà”. Più chiaro di così. Occhio ai fenomeni involutivi o striscianti che limitano le libertà personale. La APP ”Immuni” è tra queste. Le segnalazioni e le denunce sui limiti dell’emergenza coronavirus vengono al pettine.

L’INTERVENTO DELL’ON MICHELE CASINO

“Comprendiamo la necessità, ovvia, di ascoltare le valutazioni del comitato scientifico composto da una serie di professionisti che avanzano i loro suggerimenti. La responsabilità delle scelte però è e deve essere del governo nella sua collegialità, non è possibile continuare ad affidare decisioni a pool di esperti che, a livello giuridico, non rispondono delle loro indicazioni. Sarebbe molto più opportuno coinvolgere il Parlamento, come più volte richiesto da Forza Italia, smettendola di procedere con i Dpcm, prassi diventata ormai intollerabile. La vera task force per Conte dovrebbe essere il Parlamento”.

Lo afferma, in una nota, Michele Casino, deputato di Forza Italia.

“Non è possibile continuare a tenere bloccati 60 milioni di italiani, e migliaia e migliaia di attività. La cosiddetta fase 2, con riaperture dei negozi al 18 maggio e bar ristoranti parrucchieri il 1 giugno, decreta la morte certa di moltissime realtà lavorative. Conte ci ascolti: ripartire prima per queste attività, nel rispetto di tutte le misure di sicurezza necessarie, non solo è possibile, ma indispensabile per la tenuta economica e sociale del Paese”, conclude.