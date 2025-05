Casino e Cifarelli in piazza spiegano il senso del loro stare insieme: “una rivoluzione”.

Con affianco sul palco il candidato sindaco Roberto Cifarelli, questa mattina, in Piazza Vittorio Veneto si è svolto il comizio di apertura della campagna elettorale amministrativa di Nicola Casino leader della lista Matera 2030. Un intervento con cui ha rivendicato con orgoglio il percorso che lo ha portato a questa inedita esperienza -lui esponente di Forza Italia nel consiglio comunale uscente- a sostenere ora un candidato Sindaco esponente, nonchè consigliere regionale, del PD. Spiegando che ha fatto proprio come “I candidati della mia lista che hanno messo da parte spille ed appartenenza, decidendo di gettarsi nell’impegno civico per la Città.” Casino ha rivendicato di “essere stato il primo a chiedere le primarie“. E poi, cosa tiene uniti persone così diverse? “Il rispetto per la parola data -ha spiegato- intorno ad un programma che abbiamo condiviso e che mette al centro la qualità della vita dei cittadini in una città che deve essere vissuta in 15 minuti, riavvicinando le periferie al centro.” Ha riferito degli incontri in corso nei quartieri e delle problematiche delle periferie, al decoro urbano e con un accenno polemico a chi avrebbe sostenuto che “Il Sindaco non deve pulire la città” ha evocato l’esempio del padre Michele che da assessore non disdegnava di alzarsi presto alle quattro per controllare che la città venisse pulita. Ha quindi contestato a Vincenzo Santochirico di non aver “detto tutta la verità, che la verità non è mai una sola, ricordando che quando Casino denunciava in consiglio vicende come quella di Picchio e la gestione familistica del M5S i suoi due assessori e i consiglieri dove erano?” Mentre lui Nicola Casino ha rivendicato di essere “rimasto nei banchi dell’opposizione sino a quando “ho mandato a casa l’amministrazione peggiore di Matera”. E al centro destra, “a coloro che vengono in città ogni cinque anni” ha detto che “il puzzle di questa città lo dobbiamo comporre noi, non loro da turisti“. Quindi ha fatto salire sul palco e presentato i candidati della propria lista, prima di passare la parola al candidato sindaco della coalizione Roberto Cifarelli.

Partendo dall’azalea dell’AIRC -il candidato sindaco- ha esordito con un invito a sostenere la ricerca e con un’augurio alle mamme, ricordando che per lui “Prima di Matera c’è solo la mamma e la Madonna“. Ha poi assicurato ai candidati della lista Matera 2030 che “loro sono già consigliere e consiglieri del Comune di Matera tutte e tutti, perchè noi non avremo un consiglio comunale di 32 persone ma 240, in quanto chi si è candidato con noi lo ha fatto per prendersi cura della città e faremo in modo che lo si possa fare anche dopo le elezioni.” Quindi facendo la citazione del “saggio che indica la luna, mentre lo stolto guarda il dito” ha detto che “in questa campagna elettorale vedo molti stolti che non vogliono capire e vogliono imbrogliare i materani. Non vogliono capire che in questa città sta succedendo una cosa rivoluzionaria, non prevista e non prevedibile -ed è il motivo per cui io e Casino siamo insieme in questa coalizione, si parla molto di partiti politici, di destra di sinistra, ma noi la nostra identità non l’abbiamo barattata per il potere”. A proposito delle passeggiate in corso nei quartieri ha rivendicato che non sono cose elettoralistiche “sono stato ad Agna le piane e ci tornerò il 30 maggio da sindaco, poi tornerò in tutti i quartieri come ho sempre fatto da 30 anni a questa parte….perchè se i materani mi hanno consentito di sviluppare una carriera politica sempre con il loro voto e la loro preferenza non è un caso ma è perchè abbiamo saputo mantenere un rapporto stretto con il cittadino”. Ha anche detto che “in questa campagna elettorale abbiamo deciso di non partecipare alla gara delle invettive”. Poi, in palese polemica circa l’accusa di aver costruito una cosa sbiadita, incolore da un punto di vista politico, ha raccontato che “ad Agna le piane un elettore di AVS mi ha detto “compagno”, si mi ha chiamato “compagno”, voterò per te perché so chi sei, da dove vieni e so quello che farai”. Della serie, come ha esplicitato: “non basta scrivere su un manifesto chi sei, ma conta ciò che hai fatto e fai nel tempo“. Cita poi l’art.49 della Costituzione (che recita “Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale”) per lamentare che quei partiti politici -da lui e da Casino vissuti per tanti anni e bypassati in questa tornata elettorale- oggi non sono più in grado di raccogliere e valorizzare più quello che accade nella società e chiedere: “dove sono, dove sono i partiti politici?” Chissà se sono fischiate le orecchie a Giovanni Lettieri e a Maria Elisabetta Alberti Casellati….e a cascata, ai segretari provinciali e cittadini. Per il momento ci sarebbe solo un Cremonini d’annata: “Hanno ucciso l’Uomo Ragno, chi sia stato non si sa/Forse quelli della mala, forse la pubblicità/Hanno ucciso l’Uomo Ragno, non si sa neanche il perché….”