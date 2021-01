Posizione chiara quella dell’on. Michele Casino (Forza Italia) che, al contrario di altre componenti del centrodestra, non ha nessuna voglia – come tanti- di andare a elezioni anticipate il cui esito non è scontato, sopratutto per quel che riguarda la Basilicata che – con la legge tagliaparlamentari- si troverebbe poco rappresentata e con una legge elettorale sbilanciata verso l’effetto ”anatra zoppa”. Il parlamentare materano è contrario a una minestra scaldata come il Conte ter, con l’ingresso di ”responsabili” e di un rientro dei renziani di Italia Viva, additata da gran parte degli italiani come la causa di una crisi incomprensibile e in un momento sbagliato. E allora serve un governo autorevole per risolvere i tanti problemi sul campo, dalla crisi sanitaria da coronavirus a quella economica che è più grave. Al lavoro al governo e in Parlamento per il presente e il futuro dell’Italia. Sciogliere le Camere? Casino e Forza Italia ”realisti” e pronti a fare la propria parte per il bene del Paese…confidando anche nel buon senso del presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

COMUNICATO STAMPA

CRISI DI GOVERNO, CASINO (FI): GOVERNO DI UNITA’ NAZIONALE O VOTO, NO A SOLUZIONI RACCOGLITICCE

“Di fronte ad una crisi tanto grave dove al dramma dei contagi si sommano la carenza di vaccini, i ristori che non arrivano, le attività che chiudono, crediamo sia necessario mai come oggi anteporre il bene degli italiani ad ogni altra cosa.

Abbiamo sfide importanti che ci attendono nell’immediato come la presentazione di un Recovery plan serio, dettagliato, con cui ripartire. Occorre inoltre tentare di contenere la pandemia per uscirne nel più breve tempo possibile.

In questo scenario Forza Italia ritiene essenziale ci sia un governo forte, autorevole, espressione delle migliori competenze che pure l’Italia ha a disposizione, non certo un Conte Ter che nascerebbe per mantenere le poltrone, non certo sulla base di grandi e luminosi programmi per il nostro futuro.

Per noi la soluzione è il governo di unità nazionale o il voto, non certo un pastrocchio che non potrebbe dare ai cittadini quelle risposte che attendono e che meritano.

Ci affidiamo alla saggezza del presidente della Repubblica e siamo certi che saprà indicare la strada migliore da percorrere”.

Così Michele Casino, deputato di Forza Italia.