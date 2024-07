Caserta: Estate arida di tutto…chi ci salverà ?

Il professore, come in tanti continuiamo a chiamare Giovanni Caserta, proprio non ci sta. E continua a scuotere la testa sulle tante, troppe cose che vanno- come si dice in dialetto- di ‘capa sotto’, a testa in giù, senza né capo e né coda: dall’annullamento di quel restava degli eventi al Castello Tramontano, che seguono al mancato avvio dei concerti alla Cava del Sole, alle contraddizioni dell’urbanistica e dell’edilizia. E che dire della politica ? Della giunta regionale, con l’annuncio di tre nuovi assessorati ‘’senza portafoglio’’ , con le deleghe che saranno concesse dal presidente Vito Bardi, dopo le modifiche statutarie. E a Matera? Siamo al tira e molla con svolte contromano… Intanto non piove. Che fare? Lo stato di calamità ? E se provassimo a portare in processione il ‘braccio dorato’ di san Marco, come voleva la religiosità contadina di un tempo? Siamo scettici. Ma resta l’interrogativo di Giovanni Caserta: chi ci salverà? Forse la caustica risata di Dario Fo…



LE RIFLESSIONI DI GIOVANNI CASERTA

Sono sospesi, anzi annullati spettacoli e manifestazioni previsti sulla piazza di Castel Tramontano. Viva Matera!Il tutto è legato a vicende giudiziarie di truffe ed altro illecito cui è connesso il nome di un promotore e organizzatore materano. Sono anni che mi sono battuto contro un falso concetto della cultura, ridotta a spettacolo e immagine, così come propugnata dalla Scaletta, cultura signorile e snob, tutta estetizzante e, di conseguenza, solo turistica. Ho sempre detto che gli ombrelloni sono facili da impiantare; poi basta un colpo di vento a portarli via. Oggi abbiamo una città che corre al denaro facile, che permette l’abbattimento di un grande e magnifico Palace Hotel, registra un condannato a 18 anni di carcere per droga, una condanna per truffa di un venditore di automobili straniere, mai consegnate, che realizza affari per 500.000 euro, oltre 40 tra impiegati e funzionari di Comune, Provincia e qualcuno della Regione, inquisi ti per affari urbanistici,una Cava del Sole per cui sono stati affidati lavori contro norme ambientali, inagibile…Dal Comune e amici, tifosi della bella Matera, si chiedono solo medaglie e selfies. Poi ci si mette Bardi, che fa una Giunta con un solo rappresentante della città dei Sassi e territorio, senza che nessuno insorga tra consiglieri regionali, provincia e comune

Chi ci salverà?

È molto triste, a luglio, in una città che sogna la pioggia.