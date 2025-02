Casellati (FI) conferma: scelta candidato sindaco di Matera sul tavolo nazionale

Il ministro per le Riforme, nonchè coordinatrice regionale di Forza Italia ha confermato quanto aveva dichiarato nei giorni, https://giornalemio.it/politica/casellati-pittella-e-nostro-alleato-anche-per-elezioni-a-matera/, sulla scelta del candidato sindaco e delle alleanze per le elezioni comunali di Matera. ” La scelta del candidato

sindaco del centrodestra -ha detto il ministro, intervenuto a Matera per il congresso cittadino degli azzurri- è sul tavolo nazionale, come per tutte

le città importanti. Il centrodestra è coeso sia a livello nazionale sia a livello territoriale”. A livello locale, come riportato nei giorni scorsi, l’avvocato Nicola Casino aveva ribadito la richiesta di tenere le primarie per la coalizione di centrodestra e a supporto della richiesta ha attivato una esperienza progetto legata al civismo ” Matera 2030”

Ha,inoltre, annunciato che si terranno a Matera il 29 marzo prossimo gli Stati generali del Sud di Forza Italia”. Temi e programmi saranno resi noti nei prossimi giorni. Un passaggio anche sull’autonomia differenziata, dopo la presa di posizione del ministro Roberto Calderoli ” “E’ giusto che il ministro Calderoli porti avanti la sua riforma. La Corte Costituzionale

ha posto dei paletti, quindi se ne terrà conto e si andrà avanti”.