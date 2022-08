Casellati candidata ? Bellettieri ( FI), Rispettiamo Moles

Quando una regione come la Basilicata perde autonomia decisionale è inevitabile che i quadri dei partiti, dal Pd a Forza Italia, che si vedono scavalcati da candidature decise a Roma, prendano posizione e protestino . Lo abbiamo visto con il segretario del Pd, Raffaele Laregina al centro di polemiche, nella Lega con i consiglieri Giovanni Vizziello e Massimo Zullino e ora con il consigliere regionale di Forza Italia Gerardo Bellettieri che in una dichiarazione all’Ansa , in relazione alle voci ricorrenti di una candidatura al senato della presidente del Senato Elisabetta Casellati, ha chiesto di tenere conto e rispettare l’operato dell’on Giuseppe Moles.



” Io sto con Giuseppe Moles- ha dichiarato Gerardo Bellettieri. Un senatore che lavora incessantemente per il territorio e che ha portato il partito dal4% al 12,5%. Il popolo lucano merita rispetto e va rappresentato da gente lucana del territorio. Una presa di posizione ferma, contro la possibile candidatura della presidente del Senato, Elisabetta

Casellati nel collegio uninominale per il Senato della Basilicata, al posto del senatore lucano Giuseppe Moles. “Massimo rispetto per la seconda carica dello Stato – ha aggiunto – ma Moles merita riconoscimento per il lavoro svolto da anni sul territorio”. Non sappiamo come andrà a finire. Ma dal centro si premurano per garantire collegi sicuri, almeno sulla carta, a personalità e candidati che si vuole portare in Parlamento a ogni costo. Certi che l’elettorato voterà comunque il simbolo, per obbedienza e appartenenza. Ma in Basilicata cresce, e questo va tenuto in considerazione, l’insofferenza verso imposizioni e scelte venute da fuori. Una conseguenza della perdita di autonomia decisionale e questo avrà un prezzo sul futuro della nostra regione, anche nel segreto delle urne del 25 settembre.