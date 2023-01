Case e terreni. Il Comune di Matera ne ha da vendere per 15 milioni di euro.

Abitazioni popolari, locali di diversa tipologia, terreni per quasi 15 milioni di euro che, se venduti, frutterebbero alle Casse comunali preziose risorse da investire in cantieri e servizi. E quanto prevede il Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari per il periodo 2023-2024-2025. (ART. 58, LEGGE 5 AGOSTO 2008, N. 133 E S.M.I.) approvato il 29 dicembre scorso dal consiglio comunale. La vendita è un auspicio e dipende, come visto in passato, da fattori oggettivi come la la piena disponibilità ( ma spesso trattandosi di immobili si tratta di affittuari o conduttori), lo stato di conservazione, localizzazione e via elencando come la presenza di contenziosi, a cominciare dall’usucapione… L’esperienza passata insegna che il piano di alienazioni è attuato in piccole percentuali, a meno che i ”lotti” non sono particolarmente appetibili e convenienti per l’acquisto. Altro capitolo, ma i affrontato con decisione e programmazione, riguarda la manutenzione dei beni i cui costi sono alla lunga onerosi per il Comune. Finchè ci sono privati sensibili o che hanno restaurato e valorizzato gli immobili,abitazioni, o luoghi in subconcessione dei rioni Sassi ( altro capitolo legato all’adeguamento e al recupero dei canoni) non ci sono problemi. Ma per il resto c’è da rimetterci. E allora si vende, se ci sono i compratori.



UNO STRALCIO DALLA DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 29 DICEMBRE 2022

Allegato “A”:

Per l’anno 2023 sono stati individuati gli immobili riportati nell’allegato “A” (fabbricati ed abitazioni), il cui valore stimato ammonta a circa € 2.258.234,06. Nel medesimo allegato è riportato l’elenco degli immobili trasferiti dal demanio dello Stato al Comune (c.d. Federalismo Demaniale), il cui valore ammonta ad € 3.914.185,97 di cui, come già riportato, il 75% sarà incamerato dal Comune, mentre il restante 25%, sarà versato allo Stato.

Per l’anno 2024 sono stati individuati immobili (fabbricati ed abitazioni) il cui valore stimato ammonta a circa € 125.000,00.

Per l’anno 2025 sono stati individuati immobili (fabbricati ed abitazioni) il cui valore stimato ammonta a circa € 980.000,00.

Allegato “B”:

Per l’anno 2023 sono stati individuati gli immobili riportati nell’allegato “B” (terreni), il cui valore stimato ammonta complessivamente a circa € 654.141,00. Nel medesimo allegato è riportato l’elenco degli immobili trasferiti dal demanio dello Stato al Comune (c.d. Federalismo Demaniale), il cui valore stimato ammonta ad € 130.000,00 di cui, come già riportato, il 75% sarà incamerato dal Comune, mentre il restante 25%, sarà versato allo Stato.

Allegato “C”:

Per l’anno 2023 sono stati individuati inoltre gli immobili riportati nell’allegato “C” di diversa natura (locali commerciali, opifici, uffici, ecc.) non più strumentali alle attività del comune il cui valore stimato ammonta a circa € 5.520.000,00. Nel medesimo allegato è riportato l’elenco degli immobili trasferiti dal demanio dello Stato al Comune (c.d. Federalismo Demaniale), il cui valore stimato ammonta ad € 82.348,75 di cui, come già riportato, il 75% sarà incamerato dal Comune, mentre il restante 25%, sarà versato allo Stato.

DelC N° 00091/2022 del 29/12/2022 5

Per l’anno 2024 sono stati individuati immobili il cui valore stimato ammonta a circa € 2.650.000,00.

Per l’anno 2025 sono stati individuati immobili il cui valore stimato ammonta a circa € 2.300.000,00.