“Casa Netural e Netural Coop, realtà impegnate nella creazione di percorsi di attivazione civica e valorizzazione del territorio a Matera e in Basilicata, ricercano cittadini che vogliano partecipare agli speciali tavoli di discussione indetti da Renew Europe (terzo gruppo politico più grande nel Parlamento Europeo) in vista della prossima Conferenza sul Futuro dell’Europa!”

Trattasi del gruppo parlamentare centrista di nuovo conio (dal 2 luglio 2019) a cui aderiscono tra gli altri i parlamentari del partito di Macron per la Francia e per l’Italia (Nicola Danti di Italia Viva, Carlo Calenda di Azione e Marco Zullo già M5S). Nel comunicato si spiega che:

“I cittadini interessati sono invitati a candidarsi tramite mail a casa@benetural.com entro il 27 novembre 2021 indicando il proprio NOME, COGNOME E RECAPITO TELEFONICO e specificando nell’oggetto “RENEW EUROPE”.

I candidati selezionati, faranno parte di un gruppo di centinaia di cittadini europei che si incontreranno in tutto il continente per discutere le questioni chiave riguardanti il futuro dell’Europa, e consigliare i membri del Parlamento europeo di Renew Europe che partecipano alla sessione plenaria della Conferenza sul futuro dell’Europa.

Due partecipanti di ogni tavolo saranno anche selezionati per prendere parte ad un evento finale a Strasburgo, luogo della democrazia europea, incontrando gli eurodeputati e discutendo le priorità con gli altri partecipanti.

La Conferenza sul Futuro dell’Europa è una conferenza nata nel 2019 per iniziare una discussione aperta ed inclusiva con più di 400 milioni di cittadini.

Renew Europe è impegnata nella diffusione dell’iniziativa in tutti gli angoli dell’EU in modo che più persone possibili si uniscano all’iniziativa. Per questo stanno organizzando più di 80 tavoli di discussione con cittadini provenienti dai 25 diversi stati Membri dell’Unione Europea e in più di 40 città Europee.

Se avete idee sul futuro dell’Europa e volete far sentire la vostra voce, scrivete a casa@benetural.com entro il 27 novembre 2021. Le idee proposte durante i tavoli di discussione serviranno per delineare i contenuti della Conferenza sul Futuro dell’Europa.

I tavoli di discussione UE si terranno nelle seguenti date:

-Due sessioni serali online: Mar 7 & Gio 9 dicembre 2021 (18:30-20:30 ora di Bruxelles)

-Sessione in presenza: 15 gennaio 2022 a Matera e in diverse città d’Europa

-Sessione a Strasburgo: 12 & 13 febbraio 2022″