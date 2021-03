Tutto torna. Con la Margherita dai petali avvizziti continuano a venire fuori, anzi fior fiore, la corolla dello zoccolo duro della finanza mondiale da Recovery Fund pianificato e che, a ben vedere, con la probabile nomina di Enrico Letta alla guida di un partito ”nè carne nè pesce ” come il Pd, consolida il governo del ”tutto insieme incompatibilmente” guidato da Mario Draghi e favorito dalle strategie lobbistiche di Matteo Renzi . Per farla , coincidenze o meno, siamo alla ”Carta Bianca” per fare quello che servirà sul piano finanziario con tutte le consulenze delle major finanziarie internazionali, compromessi sul piano della gestione sanitaria e finanziaria da pandemia da covid 19 e sul piano politico andare avanti fino alla fine per la elezione del successore del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Candidatura scontata? C’è tempo. Ma il ” Carta Bianca” di Letta che non entusiasma Pasquale Tucciariello, coordinatore regionale della Dc. Eppure Letta viene da quella filiera. La sua designazione non convince, dopo quanto accaduto con la designazione ”per acclamazione’ di Renzi a presidente del consiglio dei ministri. Siamo alla resa dei conti? Se serviva un ex dc. Beh, allora in lista c’erano altri come Franceschini e Gentiloni. Tucciariello, che la tessera del Pd non l’ha mai avuto, invoca coerenza e invita ad aprire gli occhi quando si chiede ” Carta Bianca”. Dove sono finiti valori, buona politica e coerenza?



Carta bianca, pieni poteri.

Ieri sera mi ha telefonato un’amica, collabora con me da diverso tempo, è come se me l’avesse sparata la domanda “Ma a te piace Enrico Letta”? Le ho risposto di getto “Ma io non sono del Pd. Buonanotte”. Sono domande che non si fanno così senza un preambolo, buono a lasciarti respiro e a metterti nelle migliori condizioni di entrare criticamente nella domanda ed organizzare mentalmente un giudizio. Non si fanno domande così sparate soprattutto di sera quando i neuroni per gente come me vanno a rilento e tardano a connettersi pienamente. Stamattina però la mia mente ha ripreso il suo corso normale, cioè veloce. Enrico Letta, di lui da un paio di giorni si parla come prossimo segretario – già oggi – del Pd. Aveva lasciato la tessera dopo lo strappo con Matteo Renzi, l’aveva ripresa con la segreteria Zingaretti, ora quelli del Pd lo richiamano da Parigi a Roma e gli offrono la testa di Renzi, pardon, volevo dire la segreteria del partito senza un congresso, con un blitz, in barba alle più elementari regole di democrazia. Lui, Enrico Letta, prende tempo – un paio di giorni, che significa immediatamente per i suoi tempi lenti – poi spara il prezzo “voglio carta bianca”. Debbo ancora perdere tempo in una vicenda, quella del Pd, con un Zingaretti che si vergogna del suo partito che, a suo dire, pensa al potere e basta e poi quello stesso partito chiama proprio Letta per offrirgli la testa di Renzi, pardon, la segreteria del partito al quale lui, Letta, chiede “carta bianca”, potere sopra potere, pieni poteri, stracciati assemblee e congressi, democrazia negata sol perché sullo sfondo c’è il nemico giurato del Pd e di tutta la sinistra compreso Cinquestelle? Per far vendetta il Pd si nega (non chiamatelo partito democratico) e si rimette in viaggio con un desiderio: vendetta! Perché di questo si tratta. Ci sono ben altri leader nel Pd di buona stazza e di provenienza democristiana se proprio si avvertiva la necessità di scegliere un ex dc, Gentiloni, Franceschini solo per fare alcuni nomi, uomini di ben altra stazza. Cominciamo bene: carta bianca, pieni poteri, assemblee stracciate. Vado in depressione. Non va bene iniziare un percorso politico di grande impegno quando il cuore morde per rancore.

Pasquale Tucciariello – coordinatore regionale Federazione Dc –