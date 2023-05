Carrubo! Che sorpresa. Si può votare…per sceglierlo!

Totò, molto tempo fa, rese celebre in un suo film la famosa battuta “Poi dicono che uno si butta a sinistra”. Oggi di fronte al modo di procedere di tanti che operano nella gestione delle amministrazioni locali, la si può riprendere e declinarla in modo opposto: “Poi dicono che uno si butta a destra”. I ultimi risultati elettorali di questo ultimo fine settimana sono implacabili. Una delle cause che sono alla base dello scarso appeal del M5S nelle elezioni amministrative, a fronte di una forte e credibile leadership nazionale, è la carenza di classe dirigente locale. E quanto sta accadendo nella Città dei Sassi in cui, una amministrazione a trazione cinque stelle che ha raccolto il consenso di cittadini stanchi di ciò che avevano sino ad allora visto, sta dimostrando di non essere in grado di onorare quelle aspettative. E precipita sempre più giù nella considerazione collettiva. Sebbene sembra che nessuno ne abbia (o voglia averne) consapevolezza ai piani alti del municipio. Una perdita di empatia con la Città che si pensa di poter recuperare con sondaggi tipo: “Quale carrubo ti piacerebbe per piazza San Giovanni?”. Certo, se questo si collocasse all’interno di una prassi di consultazione permanente dei cittadini sulle questioni importanti, ci starebbe benissimo. Ma a nessuno è venuto il sospetto che una trovata del genere potesse fare emergere proprio la carenza di un coinvolgimento -pur promesso- dei cittadini nella gestione della cosa pubblica? Uno dei tanti autogoal figli di un chiudersi nel fortino del palazzo, del pensare di risolvere il rapporto con gli amministrati via social e con raffiche di comunicati, invece che stare anche a contatto permanente e fisico con loro (comitati di quartiere? Incontri periodici pubblici?). C’è a Matera e/o a livello regionale qualcuno che, al di fuori del nucleo impegnato nella amministrazione comunale di questa città, del M5S in grado di ragionare politicamente ed invertire una rotta verso una deriva che sembra ineluttabile? Se non per voi fatelo per quel signore di Conte che ci sta mettendo la faccia. Ma anche un poco per questa Basilicata e questa Italia che sprofondano sempre più giù.

Nel frattempo, come chiedeva Mike Buongiorno, chi volesse può scegliere tra “la busta 1,2 o 3”. Pardon: il carrubo 1,2 o 3. E’ questa infatti, si legge nel comunicato del Comune di Matera: “la domanda chiave del sondaggio lanciato in queste ore dall’Amministrazione comunale, per raccogliere le opinioni dei cittadini e scegliere uno fra tre nuovi carrubi già individuati, da piantumare in piazza San Giovanni al posto di quello secolare collassato nei giorni scorsi, per una carie che lo ha progressivamente consumato.” Come fare? Semplice: “Per partecipare al sondaggio, basta entrare nel gruppo Facebook istituzionale “Matera partecipa”, dove ci sono le tre immagini e la descrizione dei carrubi “in concorso”, quindi votare quello preferito. Potrete, dunque votare a questo link: https://www.facebook.com/groups/644318691066456/posts/644355001062825 fino alle ore 22 del prossimo 2 giugno.” Ovviamente si promette che: “L’opinione dei cittadini sarà utile a scegliere il carrubo, che sarà piantumato in piazza San Giovanni in tempi molto rapidi, per ripristinare un’essenza arborea entrata nel cuore della comunità.” Chi vuole, dunque, può cimentare in questa consultazione, con la speranza in futuro venga applicata a questioni anche più dirimenti per il futuro della Città. Per la cronaca, al momento in cui scriviamo sta prevalendo il Carrubo1 con il 75% delle preferenza. Affrettatevi.