Riceviamo e pubblichiamo questa lettera aperta pervenutaci da due cittadini materani Filomena Di Lecce – Giovanni Santantonio in merito all’utilizzo degli spazi pubblici della città in questo periodo festivo:

LETTERA APERTA AL SINDACO BENNARDI

“Egregio Sindaco,

siamo dei cittadini che vogliono esercitare la CITTADINANZA ATTIVA in questa città. La presente per manifestare il disagio per la continua sottrazione di spazio ai residenti, in particolare per il prossimo periodo delle festività. Piazza Vittorio Veneto e Piazza San Francesco sono state intasate da bancarelle con le più svariate merci, occupando lo spazio di socialità per i cittadini e per i bambini.

La giostra è già nella villa comunale, quale orrore una giostra davanti al cinema Guerrieri e al palazzo dell’Annunziata! Ci sembra inopportuno e sbagliato autorizzare tali manifestazioni nel centro storico (meritevole di ben diverse attenzioni). Iniziative commerciali e ricreative andrebbero promosse anche in altre aree, quali i bei quartieri della città, contribuendo così alla loro vitalità.

Pensiamo a Piccianello, Serra Venerdì, Lanera, quartieri fiore all’occhiello dell’urbanistica ma oggi abbandonati quasi a se stessi. Il centro storico è già occupato ormai solo da negozi, bar e tavolini (che si espandono sempre più) e a noi cittadini e ai visitatori, quelli che non vengono solo per una foto al panorama o per un pezzo di pizza, viene quasi occultato il patrimonio artistico di angoli, quali Piazza del Sedile e Piazza Ridola, che invece dovremmo salvaguardare e valorizzare. Non ci ha insegnato nulla quello di cui ci si lamenta nelle città arrivate prima di noi al turismo insostenibile?

Caro Sindaco, nel suo programma elettorale ci ha detto che avrebbe lavorato per un turismo sostenibile, ma quello che percepiamo è che si sta continuando con un turismo INSOSTENIBILE E AGGRESSIVO. Valga la stessa valutazione per il cosiddetto “Presepe Vivente” che sottrae l’uso dei Sassi alla libera circolazione dei cittadini e di coloro che vogliono visitarli singolarmente e non intruppati come in un gregge. Pagare un biglietto con tanto di botteghino ci sembra inaudito e unico. Non crediamo giusto “affittare” un pezzo storico della città, quali i Sassi, a soggetti non istituzionali.

Alle nostre perplessità circa tali manifestazioni, si aggiunge lo spettro invisibile ma micidiale del Coronavirus.

Tutte le fonti scientifiche e istituzionali raccomandano, oltre alle giuste vaccinazioni, molta prudenza nella socialità e Lei stesso ha deliberato l’obbligo della mascherina nelle zone di affollamento.

Ma chi garantirà l’osservanza delle disposizioni?

Quale distanziamento ci potrà essere tra le persone?

Ricordiamoci che il virus non ha le gambe, gliele diamo noi.

Chiudiamo sperando in un modo veramente nuovo e sostenibile di governo della nostra città, nella certezza che i cambiamenti sono attesi da tanti e nella consapevolezza che un Sindaco solo nei primissimi tempi della sua Amministrazione può avviare con coraggio processi nuovi che a fine mandato e alle soglie di nuove elezioni sarebbero davvero impossibili.

Certi della utilità del confronto e della critica, se a fini costruttivi, come pensiamo siano i nostri, Le auguriamo Buone Feste.

Matera 19 Dicembre 2021