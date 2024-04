Caro sindaco…quel progetto politico culturale è rimasto al palo

E così Francesco Fiore, coordinatore politico e organizzativo del gruppo ”Petronella Sindaco” per Altamura ha rassegnato le dimissioni e in una secca nota spiega perchè. Il riferimento alla cultura, a quella filiera che l’antico antenato Ciccillo alla Cava dei dinosauri e a un progetto di promozione e gestione, da mettere in campo utilizzando tutte le risorse locali, a quanto pare è rimasto a livello di buone intenzioni. Servirebbe un chiarimento, impegni e vedere cosa si può fare. Ci vorrebbe la mediazione di un imperatore illuminato come Federicus. A proposito venerdì 26 alle 20.30, da Porta Matera, c’è la cerimonia di apertura. Si va avanti fino a domenica…



LA NOTA DI FRANCESCO FIORE

Preso atto che le condizioni di base e necessarie con le quali il gruppo fu costituito a inizio 2023, col fine che si desse corpo ad progetto politico-culturale ed ad una consequenziale azione di governo, sono inconfutabilmente venute meno. Pertanto, ripongo nelle mani del Sindaco Antonio Petronella la delega quale coordinatore politico ed organizzativo del Gruppo “Petronella Sindaco”, conferitami in data 5 aprile 2023.

Il mio più sentito riconoscimento va ad ogni singolo componente del Gruppo che, all’unisono e con genuina passione, perfezionò quello straordinario risultato elettorale e di contenuto che tutti conosciamo.

Altamura, 23.04.2024. Francesco Fiore