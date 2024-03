Caro Pittella, andare con Bardi? No grazie! Mi dimetto da Azione!

La scelta dei consiglieri uscenti Luca Braia e Mario Polese (Italia Viva), poi anche di Marcello Pittella (Azione) -tutti accomunati dalla militanza negli anni scorsi nel PD e di cui sono stati autorevoli esponenti (Consigliere regionale, segretario regionale e presidente della giunta regionale)- di fare il salto della quaglia e passare da cinque anni di opposizione a Vito Bardi e la sua maggioranza, d un alleanza con essi, non è qualcosa che può passare come cosa di ordinaria transumanza politica. Ed è illusorio pensare che tutti gli elettori che in passato hanno votato questi politici, perchè collocati in una cornice di centro sinistra, ora li seguano a prescindere. Certo, lo farà sicuramente quella quota ad essi legati da qualche interesse e/o favore da ricambiare, ma quella parte libera da vincoli di gratitudine personale qualche domanda se la fa/farà e non potrà che trarre conseguenze diverse dai loro “beniamini” che, invece, pur di trovare una sicura collocazione per le proprie terga non disdegnano di perdere la faccia. Saltimbanchi che sicuramente non sono visti certamente con simpatia nemmeno da una parte dei votanti del centrodestra, tra cui non è detto non maturi un sentimento di rigetto che potrebbe manifestarsi anche con la fuga dalla cabina elettorale. Insomma, quando è troppo è troppo. Anche per chi di passaggi politici ne ha vissuti tanti. E’ il caso del marateota Geppino Carlomagno, per cui la goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la decisione di Marcello Pittella (da cui per altro ha preso le distanze anche il fratello Gianni), e sul suo profilo facebook ha scritto: “Con grande rammarico mi dimetto da Azione per lo stesso motivo per cui avevo lasciato a suo tempo Italia Viva, a causa delle scelte fatte dai due consiglieri regionali di fare accordi con i partiti di destra nei vari comuni. Avevo ragione, adesso li vediamo a sostenere Bardi come se niente fosse, come se Polese non sia stato segretario regionale del PD. Io che ero renziano della prima ora, non potevo sopportare che il partito venisse trasformato in un scambio da quei due che sono arrivati quando era comodo essere renziani. La storia politica del centro sinistra di Basilicata non può essere mortificata con delle scelte di opportunità personali che non sono per niente giustificabili. Esco da Azione dopo che Marcello Pittella di cui sono stato sempre legato ,da cui non mi sono mai tirato indietro non mi trova d’accordo la sua dichiarazione di appoggiare Bardi alle elezioni….dopo che lui e’ stato Governatore eletto nel centro sinistra dimenticando le origini socialiste si candida insieme alla destra, io a questo massacro non ci sto da elettore sempre del centro sinistra. Non e più tempo di scempi politici e mischiatine perché io non mi piegherò mai né alla Meloni e a Salvini .” Geppino Carlomagno, con un passato nella DC di Emilio Colombo, nella corrente “Impegno democratico” della cosiddetta Sinistra di base, poi nel PD, quindi “renziano della prima ora” che alla Leopolda del 2016 si rese protagonista di un episodio finito sui media nazionali (https://www.repubblica.it/politica/2016/11/09/news/carlomagno_il_mio_fuori_fuori_alla_leopolda_era_per_d_alema_e_stato_uno_sfogo_ma_non_ero_solo_-151678303/) avendo urlato dalla platea di cacciare fuori Massimo D’Alema, reo di essere stato a fianco di Berlusconi e Salvini sulla vicenda del referendum sulla riforma costituzionale Renzi-Boschi. Quindi ha poi seguito Renzi in Italia Viva che ha lasciato, come ha scritto, quando i due consiglieri regionali hanno iniziato a spostarsi a destra in alcuni comuni. Quindi il passaggio ad Azione. Ed ora questa ulteriore delusione, sempre per le virate a destra.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.