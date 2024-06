Caro “Don Paolo”. Non dimenticheremo il tuo impegno per la Patria

E nel ricordo di Paolo Agostinacchio, ex sindaco di Foggia, parlamentare pugliese, meridionale di mille battaglie,dai banchi della destra sociale, non poteva mancare il “fraterno’’ ricordo- è il termine giusto – di Leonardo Rocco Tauro, militante lucano della prima ora e testimone di un impegno per la politica e per i territori ,ormai scomparsi. Una copia opaca se confrontata con quella di oggi, dove si vota “allineati e coperti’’ dimenticando radici e rapporti con gli elettori come è accaduto per l’autonomia differenziata.Altra pagina …per la quale “Don Paolo’’ Agostinacchio, come lo chiamavano in Capitanata, avrebbe preparato una arringa a difesa della Patria. E Tauro tra le tante, cita le parole dell’Arcivescovo di Foggia, e il ricordo del parlamentare nel 2017 a Potenza per i 50 anni del Msi. Fu una lectio magistralis…



Un ricordo di Paolo Agostinacchio

Paolo Agostinacchio, scomparso pochi giorni fa, è stata una delle più belle figure della destra italiana. Sin da giovane, ha militato nel Msi, poi in Allenza nazionale. Protagonista di primo piano della politica italiana. Sindaco di Foggia per dieci anni, dal 1995 al 2004. Parlamentare dal 1983, e per tre legislature, sino al 1996. E’ andato oltre a, 86 anni, in modo improvviso, mentre era intento nel suo lavoro che più ha amato: quello forense.

Le sue idee di destra sociale, popolare, nazionale lo hanno contraddistinto per sempre. Ho avuto il piacere e l’onore di averlo conosciuto molto tempo fa. L’ultimo nostro incontro, in una sala affollata della Regione Basilicata, è stato in occasione del 50° anniversario della nascita del Msi a Potenza, nell’aprile del 2017. Con una propria riflessione sulla politica di oggi, che, più che tale, è sembrata a tutti i presente una vera e propria “lectio magistralis” , e su quella degli ultimi decenni. Annotando con amarezza la perdita dei suoi valori più nobili e originari. Ma anche la capacità degli ideali della destra di essere ancora presenti nella nostra società. Convegno che fu organizzato in modo mirabile da una delle bandiere più prestigiose della destra lucana, Cenzino Belmonte, per quarant’anni consigliere comunale della città capoluogo di regione, sempre con la destra sociale.

Un ricordo vivo e nitido quello di Paolo Agostinacchio, ma anche una guida perpetua per molti di noi. In un’epoca ove la politica vera ha perso lo smalto della sua bellezza. Personalità come quella di Agostinacchio travalicano di gran lunga il proprio limite dell’esistenza fisica per Andare Oltre. Infine, voglio concludere con le intense e toccanti e profonde parole pronunciate dall’arcivescovo Giorgio Ferretti sull’ex sindaco di Foggia :“Patria è una parola che non si usa più. Il patriottismo è fare bene per la propria terra. È qualcosa di profondamente evangelico. Paolo Agostinacchio è stato al servizio di questa nazione e di questa terra per diverso tempo”.

27/06/2024

Leonardo Rocco Tauro

Assemblea Nazionale – FDI