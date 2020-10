Le prese di posizione all’interno della maggioranza, guidata dal presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte, su una possibile verifica, poi rientrata a voci quasi unificate, non sono state un esempio di tenuta verso il Paese, che attende fatti concreti per affrontare – questo sì- la crisi sanitaria e socio-economico che sta colpendo famiglie e imprese. Sull’argomento interviene l’on. Michele Casino (FI) che invita ad abbassare i toni, offrendo disponibilità al confronto con il Governo per superare le difficoltà della Nazione. Ma basta polemiche e fibrillazioni nella maggioranza. Al lavoro. Per chi ci sta.

LA NOTA DEL PARLAMENTARE

Roma, 30 ott. – “Litigi nella maggioranza, accuse reciproche, spaccature danno il quadro di una situazione drammatica in cui l’aumento esponenziale dei contagi si accompagna a decisioni durissime per i cittadini che non trovano condivisione neppure tra chi le assume.

Siamo alle solite: incapacita’, impreparazione e divisioni sono la cifra di un governo che si e’ fatto trovare impreparato anche per questa seconda ondata, peraltro prevista e attesa”. Cosi’ in una nota Michele CASINO, deputato di Forza Italia. “Mentre ristoratori, proprietari di bar e locali, il mondo delle partite Iva tentano di resistere e sopravvivere alle nuove restrizioni, nella massima incertezza, maggioranza e governo sono presi da beghe interne che poco interessano agli italiani angosciati dallo spettro di un nuovo lockdown. Servono idee precise sul da farsi, bisogna indicare con la massima serieta’ e chiarezza la strada da percorrere senza perdersi in beghe incomprensibili. Servirebbe insomma un governo unito e coeso, certo dei provvedimenti che mette in campo e delle scelte che compie. Intollerabile sentir solo parlare di rimpasti, verifiche, in una fase cosi’ delicata. L’interesse del Paese e la tutela della salute dei cittadini deve venire prima di quello dei singoli partiti. Forza Italia ribadisce la sua disponibilita’ al confronto, al dialogo, a fornire un contributo per il bene esclusivo dell’Italia ma le proposte e i suggerimenti devono essere quantomeno ascoltati”, conclude.